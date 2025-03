Prefeitura convoca aprovados no concurso da Educação após corrigir erro em lista anterior

A Prefeitura de Rio Branco divulgou, nesta quinta-feira (13), uma convocação para os candidatos aprovados no concurso público 001/2019 da Secretaria Municipal de Educação (Seme). A publicação foi feita em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) após ajustes em uma lista anterior, que continha equívocos e havia sido divulgada mais cedo no mesmo dia.

Os convocados, que incluem candidatos para cargos como Cuidador Pessoal, Professor da Educação Especial (Mediador), Professor da Educação Infantil (Pré-Escola) e Professor do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), nas zonas urbana e rural, devem se apresentar à Junta Médica do Município, situada na Rua Alvorada, nº 281, Bairro Bosque, para a realização dos exames admissionais, que ocorrerão das 13h às 17h.

Após a validação dos exames médicos, os aprovados devem entregar os documentos exigidos na Secretaria Municipal de Gestão Administrativa (SMGA), no mesmo local. O atendimento na SMGA será das 8h às 12h e das 14h às 17h, em dias úteis.

Os aprovados têm até 30 dias, a partir da data de publicação do decreto, para cumprir as obrigações estabelecidas. A falta de entrega da documentação ou a não realização dos exames médicos no prazo resultará na invalidação da nomeação.

Confira convocação no DOE: