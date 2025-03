Prefeitura erra e publica lista antiga de convocados de concursos; líder do prefeito se posiciona

A convocação de profissionais de últimos concursos da Prefeitura de Rio Branco mal foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (13) e já gerou revolta entre aprovados que procuraram a Câmara de Rio Branco para denunciar um erro no documento.

Acontece que o documento publicado se refere a uma convocação antiga, na qual os candidatos já estão, inclusive trabalhando. Procurado para falar sobre a situação, o líder do prefeito Tião Bocalom, Rutênio Sá, esclareceu que a situação ocorreu devido ao erro de um funcionário.

“Os futuros convocados podem ficar tranquilos. Houve um erro de algum dos funcionários da SMGA, e está sendo corrigido”, explicou.

O vereador garantiu que a nova convocação deve ser publicada no máximo até a próxima segunda-feira (17).

“Vai ser republicado amanhã novamente, provavelmente estará no Diário Oficial, se não, no Diário Oficial de segunda-feira”, afirmou.