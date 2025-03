Prefeitura trará equipe de SP para ajudar na retomada da água em Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco está trazendo uma equipe especializada de São Paulo para auxiliar nos reparos emergenciais e acelerar a retomada do abastecimento de água na capital acreana. A medida foi tomada diante da crise gerada pelos problemas nas Estações de Tratamento de Água (ETAs) I e II, que estão comprometendo o fornecimento para toda a cidade.

O problema começou na terça-feira (11), quando a ETA II teve sua estrutura afundada devido à forte correnteza e ao impacto de um balseiro. A situação piorou na madrugada desta quinta-feira (13), quando a ETA I também foi atingida pela força do Rio Acre e teve sua bomba flutuante virada, interrompendo completamente a captação de água. Além disso, o rompimento de uma adutora de 800 mm, que liga a captação à ETA II, agravou ainda mais o problema.

Com a chegada dos especialistas, a prefeitura espera reforçar as equipes locais e agilizar os reparos necessários para restabelecer o fornecimento. De acordo com o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), a previsão é que a ETA I volte a operar com 100% da capacidade até o meio-dia desta sexta-feira (14), permitindo a recuperação de pelo menos 40% do abastecimento.

Enquanto os reparos seguem, a prefeitura orienta a população a economizar água e aguardar novas atualizações sobre a retomada total do serviço. As informações são de Lília Camargo.