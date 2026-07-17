O corpo será trasladado para Sena Madureira. Até o momento, a família ainda não informou o local e o horário do velório

Seu Anísio era um dos moradores mais antigos do Rio Iaco/Foto: Reprodução

Faleceu nesta sexta-feira (17), em Rio Branco, o senhor Anísio, um dos moradores mais antigos e conhecidos da região do rio Iaco, em Sena Madureira. Ele residia na comunidade Porto Maia e era bastante respeitado pelas famílias ribeirinhas, especialmente por sua trajetória como professor.

Nos últimos meses, seu Anísio enfrentava problemas de saúde e estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde recebia tratamento médico.

A notícia do falecimento causou comoção entre moradores das comunidades da região. Pablo, morador da comunidade Nova Olinda, prestou homenagem ao educador. “Professor antigo do rio Iaco, seu Anísio deixa um grande legado. Meus sinceros pêsames a todos os familiares e amigos”, declarou.

O corpo será trasladado para Sena Madureira. Até o momento, a família ainda não informou o local e o horário do velório.