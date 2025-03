Preta Gil deixa UTI de hospital de Salvador; cantora está com infecção urinária

A artista está recebendo cuidados no hospital desde o último sábado (8) e está bem, segundo a equipe dela.

No início dessa semana, a artista publicou uma mensagem em uma rede social para tranquilizar os fãs.

Preta Gil foi diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023. Ela faz tratamento com quimioterapia e radioterapia. Depois, a doença afetou outras áreas do corpo: dois linfonodos, o peritônio e o ureter.