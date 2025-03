Um novo processo seletivo simplificado, voltado para a contratação de professores regentes e mediadores temporários, foi aberto pela prefeitura do Bujari, por meio de publicação realizada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (11).

As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 12 e 13 de março, através do site da prefeitura do município. A contratação terá duração inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por um período igual.

Aqueles que não tiverem acesso a internet e não conseguirem realizar a inscrição da maneira devida, poderão se deslocar até a Secretaria Municipal de Educação, onde computadores estarão disponíveis ao público para a realização das inscrições.

As contratações contemplaram professores do ensino regular, professores mediadores para cadastro de reserva e professores para a educação de Jovens e Adultos (EJA). As avaliações serão realizadas através de análise curricular.

A carga horária a ser seguida deverá somar 25 horas de trabalho semanais, com o período sendo definido pela administração das instituições de ensino as quais os aprovados serão futuramente encaminhados.

Veja o edital: