O governo do Estado do Acre publicou, na edição desta quarta-feira (15) do Diário Oficial do Estado do Acre, o Edital nº 020/2026, que convoca os candidatos selecionados no processo seletivo para o preenchimento de vagas temporárias no Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) para a entrega de documentos e assinatura de contrato.

Foram convocados candidatos para o cargo de encanador, com lotação nos municípios de Assis Brasil, Manoel Urbano e Plácido de Castro. Os selecionados devem comparecer até o dia 27 de abril de 2026, no horário das 8h às 14h, na sede do Saneacre em seus respectivos municípios, para a entrega da documentação exigida.

Para acessar a lista completa de documentos solicitados, os candidatos devem consultar o site https://concursos.ibfc.org.br/ informacoes/424/.

A convocação fortalece o quadro de profissionais do Saneacre, contribuindo para a continuidade e a expansão dos serviços de abastecimento de água e saneamento básico nos municípios atendidos.