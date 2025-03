Quarta-feira de cinzas marca o início da quaresma que vai até o dia 17 de abril

Oração – fortalecendo a espiritualidade por meio da oração e da meditação sobre a Palavra de Deus

– fortalecendo a espiritualidade por meio da oração e da meditação sobre a Palavra de Deus Jejum e abstinência – exercitando o desapego e a disciplina, geralmente se abstendo de carne às sextas-feiras e reduzindo excessos

– exercitando o desapego e a disciplina, geralmente se abstendo de carne às sextas-feiras e reduzindo excessos Caridade – praticando gestos concretos de solidariedade, ajudando os mais necessitados.

O período é marcado por mudanças nos hábitos alimentares. Uma das práticas mais comuns é a abstinência de carne vermelha, especialmente às sextas-feiras, levando a um aumento significativo do consumo de peixe durante esse período. Neste ano, a tainha, anchova, sardinha e tilápia são as espécies com queda no valor.