Quem era Wheesung, cantor sul-coreano encontrado morto aos 43 anos

Os fãs da cultura sul-coreana foram pegos de surpresa com a notícia da morte do cantor Choi Whee-sung, mais conhecido como Wheesung. O artista, que tinha 43 anos e estourou no país em 2002, foi encontrado morto nesta segunda-feira (10/3) em seu apartamento no distrito de Gwangjin, leste de Seul, capital da Coreia do Sul. De acordo com a mídia local, o famoso foi vítima de uma parada cardíaca.

20 anos de carreira

Nascido em fevereiro de 1982, Wheesung estourou na Coreia do Sul com seu disco de estreia, Like A Movie, lançado em 2002. Ele é conhecido por músicas como Insomnia (2009) e Heartsore Story (2011), cujo clipe oficial soma mais de 11 milhões de visualizações só no YouTube.

Ao longo da sua carreira, o cantor sul-coreano lançou seis discos, sendo o mais recente deles o álbum Vocolate, lançado em 2009. Wheesung estava planejando um retorno aos palcos em breve. Ele se preparava para fazer um show conjunto com o cantor de baladas KCM em 15 de março em Daegu, cidade que fica no sul do país.

O famoso chegou a fazer uma postagem nas redes sociais na última quinta-feira (6/3), comentando a apresentação e convidando os fãs para seu retorno. “A dieta acabou. Vejo vocês em 15 de março”, escreveu.

Possível overdose

Segundo o jornal sul-coreano Korea JoongAng Daily, paramédicos chegaram ao apartamento de Wheesung após serem acionados pela família do artista, mas ele já estava sem vida. “Parecia que uma quantidade significativa de tempo havia se passado desde sua morte”, afirmou a polícia local. Nenhum sinal de violência foi encontrado no corpo do músico e os policiais trabalham com a hipótese de overdose.

“Não há evidências de arrombamento ou outro crime”, disse a polícia. “Estamos investigando detalhes, como se ele deixou um bilhete”, reforçou.

Em março e abril de 2020, Wheesun chegou a ser encontrado inconsciente após uso excessivo de etomidato, um medicamento indutor do sono semelhante ao propofol. Já em 2021, o cantor foi considerado culpado de gastar 6,5 milhões de wons (mais de 4 mil dólares) em 12 prescrições de propofol de setembro a novembro de 2019.