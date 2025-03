Rafael Cardoso resolveu, há alguns dias, falar sobre suas questões financeiras, problemas com drogas e outras polêmicas nas quais esteve envolvido nos últimos meses. Em um entrevista recente, o ator revelou que sofria de compulsão sexual e ainda confirmou que enviou mensagens para a atriz Duda Wendling, que tinha 15 anos na época e conversou com a coluna na terça-feira (11/3).

O assunto surgiu durante bate-papo com Roberto Cabrini, para o Domingo Espetacular, quando questionado se foi infiel à ex-mulher, Mari Bridi. Em determinado momento, o jornalista citou as mensagens para menores de idade. Como resposta, o ator assumiu as “puladas de cerca” e a tentativa de contato com a moça.