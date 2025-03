Record demite o jornalista Celso Freitas após 21 anos; leia a nota

A Record afirmou nesta terça-feira (11/3) que o jornalista Celso Freitas, de 71 anos, ex-âncora do Jornal da Record, não faz mais parte da equipe de jornalismo da emissora. O anúncio da demissão do profissional, que atuava no canal de Edir Macedo desde 2004, foi acompanhada de um nota na qual a empresa agradece pelas mais de duas décadas de parceria.

Na emissora, Celso Freitas chegou à emissora no começo dos anos 2000 para o lançamento do Domingo Espetacular, onde ficou até 2006. Depois, apresentou o Jornal da Record por 19 anos. Ainda na emissora, ele também conduziu diversos debates eleitorais e apresentou retrospectivas. Na Record News, comandou o Entrevista Record News – Bastidores da Notícia por cinco anos.

Carreira

Formado em jornalismo pela Faculdade de Comunicação Social Cásper Líbero, Celso Freitas iniciou sua carreira como estagiário, aos 16 anos, na rádio Eldorado de Criciúma (SC). Após passar por diversas rádios de Santa Catarina, foi contratado pela TV Globo Brasília. Em1976, foi transferido para a TV Globo São Paulo e passou a apresentar os blocos locais do Jornal Nacional e do Jornal Hoje.

Em 1983, substituiu Sérgio Chapelin na bancada do Jornal Nacional e passou a formar dupla com Cid Moreira. Celso Freitas ficou no telejornal por seis anos, quando passou a ser o apresentador titular do Fantástico e do Globo Repórter. Ele ficou nas duas atrações até 1996. Em 2004, desligou-se da Globo.

Leia a nota completa:

A RECORD vem publicamente expressar sua sincera gratidão ao jornalista Celso Freitas pelos anos de dedicação e excelência na emissora. Sua trajetória é marcada por um compromisso inabalável com a ética jornalística, inspirando colegas e conquistando, ainda mais, a confiança do público.

Celso Freitas chegou à RECORD em 2004 para o lançamento do “Domingo Espetacular”. Em 2006, passou a ser âncora do “Jornal da Record”. Durante os 21 anos da emissora (especialmente os últimos 19 no JR) ele noticiou os principais acontecimentos do mundo e participou de coberturas históricas. Também mediou debates eleitorais e apresentou outros programas jornalísticos, como o “Repórter Record” e as “Retrospectivas”. Na Record News, comandou o “Entrevista Record News – Bastidores da Notícia” por 5 anos. Nas plataformas digitais do grupo emprestou seu talento no “JR 15 Minutos”.

Hoje, encerramos uma parceria profissional que ficará eternamente marcada com carinho e respeito na história da RECORD. Desejamos muita felicidade, saúde e sucesso.