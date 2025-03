Renata foi para a Vitrine do Seu Fifi e recebeu informação externas e ‘Fake News também’

O Seu Fifi já esteve na casa para buscar a Renata, que foi escoltada pelos Dummies. A sister foi a selecionada pelo público para participar da Vitrine do Seu Fifi.

Voz: “Atenção, Renata! Você vai agora para um DESAFIO. Faça suas malas imediatamente. O seu retorno para casa vai depender do seu desempenho. Atenção, vá até a despensa e vista o macacão e aguarde orientações. (…) Atenção, Renata! Pegue as suas malas e acompanhe os Dummies!”

No Vitrine do Seu Fifi e recebeu informações, veja algumas:

Público: “Os gêmeos? São falsos comigo? (…) Não faça carinho porquê? Se afastar!”

Renata descobre que Aline ficou com ciúmes dela com Diogo: “Aline ficou com ciúmes do Diogo… NADA A VERRR!”

Público: “Ela ficou com ciúmes de você com Diogo! A BICHA É DOIDA!”

Renata: “Gente, nadaaa verrr!”

Renata leu mais um cartaz escrito: “Joga para tirar a Gra, Aline, Vini, Vitória, Diego e Dani!”

Renata recebe cartazes:

“Vai pro embate, não fica mais falando só no quarto”

“Tá flopado porque ninguém sustenta nada”

Renata recebe informações de uma amiga da mãe de Eva, Gerusa. Ela pede para tomar cuidado e ter embate com Aline, Vinícius e Delma, que são falsos e falam mal dela 24h.

O recado também pontua: “Aline tem jogo perigoso com quem está no Paredão. Ela está mal vista! Fique atenta!”

Ela ainda pede para o Fantástico se unir mais e votar juntos.

Cartaz: “Gui, Diego e Vitória precisam ir para o paredão juntos, eles estão fortes.”

Renata sobre os gêmeos: “Eu vou falar pra não parecer que tô fingindo. Eu sei que preciso deles pra somar votos, mas preciso falar sobre o que eles falaram do VIP. Porque o Maike tinha vindo me perguntar, ‘se importa, nós somos um time, vamos decidir’. É bom porque eles sabem que o público não tá sonhando, veio aqui e me falou, pra eu também ficar esperta com eles, entendeu!”

Mais um cartaz com informações externas e o que estava escrito:

“Gui é forte mas Dona Delma não. Ela tem falas venenosas.

Corre do MAIKE!!

Vitória tem a torcida da Juliette e da Anitta. Diogo só saiu por isso!

Tentem se entender com a Aline! Por favor…

Obrigada por cuidarem da Dona Vilma! O BRASIL AMA A VILMOCA!”

Renata recebeu informações de que, Vitória e Diego são os protegidos de Dourado, diretor do programa

“Vitória e Diego são os queridinhos de ‘Deus’, cuidado!”