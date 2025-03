Revelado pelo Galvez, Goleiro acreano renova contrato com o Fluminense até janeiro de 2027

O goleiro acreano Antônio Carlos, ou Carlinhos, como é conhecido, acertou sua renovação de contrato com o Fluminense até janeiro de 2027. O acordo foi assinado nessa quarta-feira (12), no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, no Rio de Janeiro.

O antigo vínculo do goleiro com o clube se encerrava no fim desta temporada. Carlinhos celebrou o novo contrato com o clube das Laranjeiras.

“Primeiramente, quero agradecer a Deus e às pessoas que confiam no meu trabalho por me permitirem viver esse momento mágico. Confesso que, há três anos, nunca me imaginaria assinando a renovação de contrato com um clube da grandeza do Fluminense”, disse o goleiro em entrevista ao site oficial do Fluminense.

Antônio Carlos, foi revelado pelo Galvez e ganhou visibilidade na Copa São Paulo de Futebol Júnior, quando atuou pelo Andirá. Ele foi o goleiro que substituiu o goleiro Tomate durante as cobranças de pênaltis. O goleiro já está na base do Fluminense há quase três anos.