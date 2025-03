Rio Juruá ultrapassa cota de transbordamento e drones ajudam a mapear áreas alagadas

O Rio Juruá segue subindo em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, e nesta segunda-feira (10), atingiu a marca de 13,20 metros, ultrapassando a cota de transbordamento, que é de 13 metros.

Segundo a Defesa Civil Municipal, 11 bairros e três comunidades rurais já foram afetadas pelas águas. Para fazer o monitoramento das áreas alagadas, o Corpo de Bombeiros está utilizando drones.

O equipamento permite identificar com maior precisão as áreas urbanas em que a água já atinge casas e vias públicas, possibilitando uma ação antecipada e mobilização das equipes de plantão.

Ainda não há registro de famílias desabrigadas, no entanto, a Escola Municipal Marcelino Champagnat, localizada no bairro João Alves, já está preparada abrigar as famílias em caso de necessidade.

Os bairros e comunidades afetadas pelas águas são:

– Saboeiro

– Cruzeirinho Novo

– Manoel Terças

– São Salvador

– Boca do Môa

– Lágoa

– Beira Rio/Centro

– Várzea

– Remanso

– Olivença

– Miritizal

– Comunidade Florianópolis

– Comunidade Laguinho

– Comunidade Praia da Amizade