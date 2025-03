Rosas de Ouro é a campeã do Carnaval de SP 2025; veja como foi a votação

A apuração dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo de 2025 acontece nesta terça-feira, 4, no Sambódromo do Anhembi. As escolas serão julgadas em nove requisitos: enredo, bateria, samba enredo, mestre-sala e porta-bandeira, comissão de frente, harmonia, alegoria, fantasia e evolução.

Com uma virada no último quesito, de evolução — que também era critério de desempate, a escola de samba Rosas de Ouro conquistou 269,8 pontos e foi consagrada a campeã do Carnaval de São Paulo em 2025, com enredo mostrando a influência dos jogos na história da humanidade. Essa é a primeira vitória da escola da zona norte em 15 anos. Ela havia saído vitoriosa do Carnaval da capita paulista em 1983, 1984, 1990, 1991, 1992, 1994 e 2010.

A Acadêmicos do Tatuapé também terminou com 269,8 pontos, mas foi desbancada pela campeã no critério de desempate, por 0.1 ponto do quesito evolução.

Com o final da apuração, as escolas Acadêmicos do Tucuruvi e Mancha Verde caíram para o Grupo de Acesso.

O resultado final foi:

Rosas de Ouro Acadêmicos do Tatuapé Gaviões da Fiel Mocidade Alegre Camisa Verde e Branco Dragões da Real Águia de Ouro Estrela do 3º Milênio Vai-Vai Colorado do Brás Império da Casa Verde Barroca Zona Sul Acadêmicos do Tucuruvi (rebaixada ao Grupo de Acesso) Mancha Verde (rebaixada ao Grupo de Acesso)

Enredo Rosas de Ouro

A Rosas de Ouro foi a sexta escola a desfilar no primeiro dia de desfiles do Grupo Especial no Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo, na última sexta-feira, 28. O enredo chamado Rosas de Ouro em uma Grande Jogada contou a história de como os jogos influenciaram a humanidade. A canção foi composta por: Aquiles da Vila, Fabiano Sorriso, Salgado Luz, Leandro Flecha, Fábio Gonçalves, Fabian Juarez, Marcos Vinicius, Daniel, Wagner Forte e Biel.

Confira a letra:

O medo de perder não pode superar (bis)

A gana de vencer, o jogo vai virar

Rosas de Ouro, a grande jogada

Pode apostar (que)

O destino da vida no sopro do vento

Em cada partida um novo momento

Escreve em cada canto

O encanto a sonhar

E dar as cartas de verdade

É construir a identidade

Na sorte você é meu par

Em busca da vitória, vamos lá !

Pra conquistar a glória (bis)

Lutar, fazer história !

Se tornar um herói

A cada competição

Uma nova emoção

E mergulhar na fonte do saber e do lazer

Com nobreza e coragem

No tabuleiro descartar

A pura ganância

A sombra do azar

Vista a fantasia bom é ser criança

E conectar o mundo na palma da mão

Vai reflorescer

A rosa do meu coração

Confira como foi a apuração do Carnaval de SP minuto a minuto:

18H09 – ROSAS DE OURO É A CAMPEÃ DO CARNAVAL DE SÃO PAULO 2025

18H07 – QUESITO EVOLUÇÃO – Jurada Priscila Freire de Araújo deu nota 10 para Dragões, Rosas, 3º Milênio; 9,9 para Tucuruvi; 9,8 para Colorado, Mancha, Tatuapé, 9,8; 9,7 para Barroca, Camisa, Águia, Império e Mocidade.

18H05 – Mocidade, Tatuapé e Rosas lideram a nova parcial com 259,8.

18H03 – QUESITO EVOLUÇÃO – Jurado Leonardo V.D. Gonçalves deu nota 10 para Barroca, Tatuapé, Mocidade, Gaviões, Tucuruvi, 3º Milênio; 9,9 para Dragões, Mancha, Rosas, Camisa, Império e Vai-Vai; 9,8 para Colorado, Águia.

18H00 – QUESITO EVOLUÇÃO – Jurada Paula Passanante deu nota 10 para Dragões, Tatuapé, Rosas, Camisa, Gaviões, 3º Milênio e Vai-Vai; 9,9 para Colorado, Império, Mocidade, Tucuruvi e 9,8 para Barroca, Mancha, Águia.

17H57 – QUESITO EVOLUÇÃO – Jurado Ivan Wallan Tertuliano deu nota 10 para Colorado, Dragões, Mancha, Tatuapé, Rosas, Camisa, Gaviões, Tucuruvi e Vai-Vai; 9,9 para Águia, Império, Mocidade; 9,8 para 3º Milênio; e 9,7 para Barroca.

17H56 – Águia lidera a nova parcial com 240,0, seguida por Mocidade, com 239,9.

17h53 – QUESITO FANTASIA – Jurada Fernanda Colli deu nota 10 para Dragões, Mancha, Tatuapé, Rosas, Águia, Tucuruvi, 3º Milênio e Vai-Vai; e nota 9,9 para Colorado, Barroca, Camisa, Império, Mocidade e Gaviões;

17h50 – QUESITO FANTASIA – Jurada Valéria Coutinho deu nota 10 para Barroca, Dragões, Mancha, Tatuapé, Rosas, Águia, Império, Mocidade, Gaviões, Tucuruvi e 3º Milênio; 9,9 para Colorado; e 9,8 para Camisa e Vai-Vai.

17h47 – QUESITO FANTASIA – Jurada Taissa Domingues Massari deu nota 10 para Colorado, Dragões, Mancha, Tatuapé, Rosas, Império, Mocidade, Tucuruvi e 3º Milênio; 9,9 para Barroca, Camisa e Águia; 9,8 para Gaviões; e nota 9,5 para Vai-Vai.

17h45 – QUESITO FANTASIA – Jurada Cláudia Mello deu nota 10 para todas as escolas: Colorado, Barroca, Dragões, Tatuapé, Mancha, Rosas, Camisa, Águia, Império, Mocidade, Gaviões, Tucuruvi, 3º Milênio e Vai-Vai.

17h44 – Água e Camisa lideram nova parcial com 210,0.

17h41 – QUESITO ALEGORIA – Jurada Kátia Fernanda Fiera deu nota 10 para Colorado, Barroca, Dragões, Mancha, Tatuapé, Rosas, Camisa, Águia, Império, Mocidade, Gaviões, Tucuruvi e 3º Milênio; e 9,9 para Vai-Vai.

17h37 – QUESITO ALEGORIA – Jurada Mariane Abakerli deu nota 10 para Barroca, Rosas de Ouro, Águia, Império, Mocidade, Gaviões, Tucuruvi e 3º Milênio; nota 9,9 para Colorado, Dragões, Mancha, Camisa e Vai-Vai; e nota 9,8 para Tatuapé.

17h35 – QUESITO ALEGORIA – Jurado Marcus Vinicius Pereira deu nota 10 para Colorado, Barroca, Tatuapé, Rosas, Camisa, Águia, Império, Mocidade, Gaviões, Tucuruvi, 3º Milênio e Vai-Vai; e 9,9 para Dragões e Mancha.

17h32 – QUESITO ALEGORIA – Jurado Eduardo Pastri deu nota 10 para Rosas, Camisa, Águia, Império, Mocidade, Gaviões e Vai-Vai; além de 9,9 para Colorado, Barroca, Dragões, Mancha, Tucuruvi e 3º Milênio; e 9,8 para Tatuapé.

17h30 – Águia, Tatuapé e Camisa lideram nova parcial com 180,0.

17h29 – QUESITO HARMONIA – Jurado Marcelo Cândido deu nota 10 para todas: Colorado, Barroca, Dragões, Mancha, Tatuapé, Rosas, Camisa, Águia, Império, Mocidade, Gaviões, Tucuruvi, 3º Milênio e Vai-Vai.

17h25 – QUESITO HARMONIA – Jurada Maitê Almeida deu nota 10 para Colorado, Dragões, Mancha, Tatuapé, Rosas, Camisa, Águia, Império, Mocidade, Gaviões, Tucuruvi, 3º Milênio e Vai-Vai; e nota 9,9 para Barroca.

17h22 – QUESITO HARMONIA – Jurada Cinthia Sell deu nota 10 para Colorado, Barroca, Dragões, Mancha, Tatuapé, Rosas, Camisa, Águia, Mocidade, Gaviões, 3º Milênio e Vai-Vai; além de nota 9,9 para Império e nota 9,8 para Tucuruvi.

17h19 – QUESITO HARMONIA – Jurado Bruno Avoglia deu nota 10 para Colorado, Mancha, Tatuapé, Rosas, Águia, Império, Mocidade, Gaviões, Tucuruvi e Vai-Vai; e nota 9,9 para Barroca, Dragões, Camisa e 3º Milênio.

17h18 – Águia, Tatuapé e Camisa lideram a nova parcial com 150,0.

17h15 – QUESITO COMISSÃO DE FRENTE – Jurado Éder de Souza Oliveira deu nota 10 para Colorado, Barroca, Dragões, Mancha, Rosas, Águia, Mocidade, Gaviões, Tucuruvi e 3º Milênio; e nota 9,9 para Tatuapé, Camisa, Império e Vai-Vai.

17h12 – QUESITO COMISSÃO DE FRENTE – Jurada Fernanda de Andrade deu nota 10 para todas as escolas: Colorado, Barroca, Dragões, Mancha, Tatuapé, Rosas, Camisa, Águia, Império, Mocidade, Gaviões, Tucuruvi, 3º Milênio e Vai-Vai.

17h09 – QUESITO COMISSÃO DE FRENTE – Jurada Kelly Priscila Armiliato deu nota 10 para Barroca, Mancha, Tatuapé, Rosas, Camisa, Águia, Império, Mocidade, Gaviões, Tucuruvi, 3º Milênio e Vai-Vai; e 9,9 para Colorado e Dragões.

17h06 – QUESITO COMISSÃO DE FRENTE – Jurada Déborah Serretiello deu nota 10 para Colorado, Dragões, Mancha Verde, Tatuapé, Rosas, Camisa, Império, Mocidade, Gaviões, Tucuruvi, 3º Milênio e Vai-Vai; e 9,9 para Barroca e Águia.

17h05 – Águia de Ouro, Acadêmicos do Tatuapé e Camisa Verde e Branco lideram a parcial com 120.0.

17h02 – QUESITO MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA – Jurada Misaki Tanaka deu nota 10 para Colorado, Camisa, Águia, Gaviões, Tucuruvi; 9,9 para Barroca, Dragões, Tatuapé, Rosas, Mocidade e 3º Milênio; 9,8 para Mancha, Império e Vai-Vai.

16h59 – QUESITO MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA – Jurado Fernando Catelan deu 10 para Colorado, Barroca, Mancha, Tatuapé, Camisa, Águia, Império, Mocidade, Gaviões, Tucuruvi, 3º Milênio e Vai-Vai; nota 9,9 para Dragões e nota 9,8 para Rosas.

16h56 – QUESITO MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA – Jurado Samuel Antônio Santana deu nota 10 para Dragões, Tatuapé, Camisa, Gaviões, 3º Milênio e Vai-Vai; além de 9,9 para Barroca, Rosas, Águia, Mocidade, Tucuruvi; e 9,8 para Colorado, Mancha, Império.

16h52 – QUESITO MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA – Jurado Alexandre Xavier deu nota 10 para Colorado, Dragões, Tatuapé, Rosas, Camisa, Águia, Mocidade, Tucuruvi e 3º Milênio; e nota 9,9 para Barroca, Mancha, Império, Gaviões e Vai-Vai.

16h50 – QUESITO SAMBA-ENREDO – Jurado Rodolfo Valente deu nota 10 para Colorado, Dragões, Mancha, Tatuapé, Rosas, Camisa, Águia, Império, Mocidade, Gaviões e Vai-Vai; e nota 9,9 para Barroca, Tucuruvi e 3º Milênio.

16h46 – QUESITO SAMBA-ENREDO – Jurada Lis de Carvalho deu nota 10 para Mancha, Tatuapé, Camisa, Águia, Império, Mocidade e Vai-Vai; 9,9 para Colorado, Barroca, Gaviões; 9,8 para Dragões, Rosas, Tucuruvi, 3º Milênio.

16h43 – QUESITO SAMBA-ENREDO – Jurado Fábio Cintra deu nota 10 para Colorado, Barroca, Dragões, Mancha, Tatuapé, Rosas, Águia, Império, Mocidade, 3º Milênio e Vai-Vai; e nota 9,9 Camisa, Gaviões e Tucuruvi.

16H40 – QUESITO SAMBA-ENREDO – Jurada Kismara Pessalti deu nota 10 para Colorado, Barroca, Mancha, Tatuapé, Rosas, Camisa, Águia, Mocidade, Tucuruvi e Vai-Vai; e nota 9,9 para Dragões, Império, Gaviões e 3º Milênio.

16h37 – QUESITO BATERIA – Jurado Alberto Bento Dias deu nota 10 para Colorado, Barroca, Dragões, Mancha, Tatuapé, Rosas, Camisa, Águia, Império, Mocidade, Gaviões, Tucuruvi, 3º Milênio e Vai-Vai.

16h34 – QUESITO BATERIA – Jurado Luis Perez deu nota 10 para Colorado, Barroca, Dragões, Mancha, Tatuapé, Rosas, Camisa, Águia, Império, Mocidade, Gaviões, Tucuruvi, 3º Milênio e Vai-Vai.

16h31 – QUESITO BATERIA – Jurado Ricardo Valverde deu nota 10 para Colorado, Barroca, Dragões, Mancha Verde, Tatuapé, Rosas, Camisa, Águia, Mocidade, Gaviões, Acadêmicos do Tucuruvi, 3º Milênio e Vai-Vai.

16h25– QUESITO BATERIA – Jurada Gláucia Vidal deu nota 10 para Colorado, Barroca, Dragões, Mancha, Tatuapé, Rosas, Camisa, Águia, Império, Mocidade, Gaviões, Acadêmicos do Tucuruvi, 3º Milênio e Vai-Vai.

16H25 -QUESITO ENREDO- Jurado Renato Bilotta Silva deu nota 10 para Barroca, Tatuapé, Rosas, Gaviões; 9,9 para Dragões, Águia, Mocidade, 3º Milênio e Vai-Vai; 9,8 para Mancha Verde, Camisa, Acadêmicos do Tucuruvi; 9,7 para Colorado; 9,6 para Império.

16h22 – QUESITO ENREDO – Jurado Arnon Gomes deu nota 10 para Dragões, Rosas, Camisa, Águia, Império, Mocidade, Gaviões e Vai-Vai; 9,8 para Colorado, Barroca, Tucuruvi, 3º Milênio. 9,9 pra Mancha Verde e Acadêmicos do Tatuapé.

16h19 – QUESITO ENREDO – Jurada Juliana Amaral deu nota 10 para Colorado, Barroca, Dragões, Mancha, Tatuapé, Rosas, Camisa, Águia, Mocidade, Gaviões. Império recebeu 9,9. Tucuruvi recebeu 9,5. 3º Milênio e Vai receberam 9,9

16h15 – QUESITO ENREDO – Jurada Júlia Lelli deu nota 10 para Colorado do Brás, Barroca Zona Sul, Dragões da Real, Mancha Verde, Acadêmicos do Tatuapé, Rosas de Ouro, Camisa Verde e Branco, Mocidade Alegre, Águia de Ouro, Gaviões da Fiel e Vai-Vai. Império de Casa Verde recebeu 9,9. Acadêmicos do Tucuruvi recebeu 9,7. 3º Milênio recebeu 9,8.