Shopping do Lar faz liquidação com desconto de 30% em todos os produtos; confira

Quem não adora uma promoção? A loja Shopping do Lar, localizada no bairro Bosque, em Rio Branco, segue com uma liquidação imperdível, oferecendo 30% de desconto em uma diversidade de produtos.

Conhecida por sua variedade de itens de decoração, utilidades domésticas, artigos de papelaria, presentes e brinquedos, o Shopping do Lar faz a liquidação com preços mais acessíveis aos clientes.

O Shopping do Lar está localizado na Rua Quintino Bocaiuva, número 1323, Bosque. Para mais informações, os clientes podem entrar em contato pelo telefone (68) 2102-6517. A unidade do Centro de Rio Branco, na Rua Marechal Deodoro, 244, também continua com a promoção de 60% de desconto.