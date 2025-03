Sophie Charlotte abre o coração sobre Xamã após fim do namoro

Sophie Charlotte abriu o coração sobre a nova fase solteira, após o término do namoro com Xamã. Durante a pré-estreia do filme Maré Alta, realizada na noite de terça-feira (11/3), no Rio de Janeiro, a atriz revelou que está bem e falou sobre o ex.

“Estou bem, está tudo, tudo certo”, revelou a atriz em entrevista ao Gshow.

Dias de Sapucaí

Sophie também falou sobre os dias de Carnaval na Sapucaí. “Passei realmente rodeada de amigos, com meu irmão e minha mãe. Estou nesse momento e curtindo da melhor forma possível, prestigiando os amigos e encontrando pessoas importantes também”, disse ela.

Carinho por Xamã

Apesar do fim do relacionamento, Sophie Charlotte ressaltou o carinho e respeito por Xamã. Os dois começaram a se relacionar no ano passado, durante as gravações da de Renascer, antiga novela das nove da Globo.

“Não estamos mais juntos, mas ele é uma pessoa incrível e torço muito pela felicidade dele”, falou.