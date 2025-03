Universitários promovem concurso de sósias de Davi Brito, campeão do BBB 24, em Rio Branco

Os estudantes da Universidade Federal do Acre (UFAC) organizam uma divertida competição de sósias do influenciador Davi Brito, marcada para esta sexta-feira (14), às 15h, na Praça da Pedra, em frente ao Quiosque da Marlene, nas dependências do campus Rio Branco.

A atividade, que promete atrair muitos participantes e espectadores, contará com um prêmio especial: um kit calabresa Seara para o vencedor.

A brincadeira tem gerado expectativa entre os alunos e promete divertir os presentes com as performances dos “sósias”.