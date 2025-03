Veja quais praias brasileiras foram eleitas entre as melhores do mundo

Também vale a pena ficar por lá até o fim do dia, porque o pôr do sol é um dos mais incríveis do Brasil. Ah, e não deixe de caminhar até a praia do Arpoador para ver a vista a partir das pedras, viu?

Quanto a Muro Alto, no Pernambuco, o TripAdvisor destacou como “o local perfeito para toda a família”, e é verdade! Suas águas morninhas, piscinas naturais e as atividades de lazer, como caiaque, mergulho com snorkel para ver os peixinhos, fazem visitantes de todas as idades se apaixonarem!

A praia de Ipanema já havia aparecido na lista de 2024, na 17ª posição, mas subiu para a 13ª colocação em 2025. Já a de Muro Alto manteve a 25ª posição em relação ao ranking de 2024. Confira abaixo o top 5 e mais abaixo o ranking completo:

1. Praia de Elafonissi – Creta, Grécia

Elafonissi é um paraíso grego! A areia fininha e rosada, e seu mar que muda de cor conforme a luz do dia fazem dela um lugar mágico. Apesar de ser uma das praias mais famosas de Creta, ainda tem aquele ar de paraíso escondido.

2. Banana Beach – Phuket, Tailândia

Escondida entre árvores altas e um caminho de terra que quase ninguém nota, a Banana Beach, em Phuket, é um tesouro na Tailândia. O azul do mar é inacreditável e as ondas fracas batendo nos barquinhos coloridos dos nativos deixam tudo ainda mais lindo!

3. Eagle Beach – Palm, Aruba

Eagle Beach, em Aruba, é uma das queridinhas do Caribe! As árvores chamadas “divi, com seus galhos tortos na direção do vento, são um símbolo do local. Muita gente para em frente a elas para registrar a passagem por lá!

4. Siesta Beach – Siesta Key, Flórida

Com areia fina e fria mesmo nos dias mais quentes, além de um mar azul-claro e tranquilo, Siesta tem um clima familiar, cheio de crianças, no estilo Flórida de ser. No fim de tarde, quando o sol começa a se esconder, o céu ganha novos tons de laranja e o cenário fica ainda mais bonito!

5. Praia da Falésia – Olhos de Água, Portugal

Como o próprio nome diz, o que mais impressiona nesta praia são as falésias altas, em tons de vermelho e laranja, criando um contraste incrível com o mar. A areia é clarinha, macia e perfeita para uma caminhada longa, especialmente na maré baixa, porque pode haver formação de piscinas naturais. Ela fica em Albufeira, Portugal.

Confira abaixo a lista completa das 25 melhores praias do mundo segundo o Trip Advisor: