Vídeo mostra momento em que jogador danifica equipamento de repórter após partida; ASSISTA

Um vídeo divulgado pela TV5 mostrou o momento exato em que o jogador do Independência identificado como Diego Pereira de Souza danificou o equipamento do diretor do programa Diário do Esporte, Márcio Nunes, da emissora TV Rio Branco.

A confusão aconteceu após uma partida atrasada, válida pela 6ª rodada do Campeonato Acreano, entre Independência e Humaitá na última terça-feira (11), no estádio Florestão.

Após o apito final do árbitro Jackson Rodrigues o clima esquentou entre os jogadores das duas equipes.

Uma briga foi iniciada entre comissões técnicas e atletas das duas equipes. Segundo informações, a confusão começou com o técnico Álvaro Miguéis, do Independência, e o atacante Aldair, do Humaitá. Outros “personagens” da confusão foram o fisioterapeuta Rafael Roma e o Weverton, do Independência, e o zagueiro Gregory, do Humaitá.

Além da confusão entre os jogadores e membros dos times, a pancadaria atingiu os profissionais da imprensa que estavam presentes no estádio.

ASSISTA: