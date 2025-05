10 ‘boys magia’ que Padre Fábio de Melo segue nas redes sociais

Na terça-feira (13), o Padre Fábio de Melose envolveu em uma confusão em uma loja de Joinville, em Santa Catarina.

O motivo foi devido a um erro no preço do doce de leite que o padre queria, o que acabou culminando na demissão de um funcionário do estabelecimento.

Porém, o que de fato chamou a atenção dos internautas e causou burburinhos na web foi a presença de um rapaz misterioso. O padre Fábio de Melo estava acompanhado de um homem com camisa regata vermelha e fãs especulam que o bonitão se chama Leandro Rodrigues, que faz parte da equipe do religioso e até é seguido por Fábio nas redes sociais.

Segundo o perfil @danpimpao, o rapaz que acompanhava o famoso padre tem perfil privado. Foi então e começou-se uma busca nas redes sociais por outros nomes de bons partidos que o padre segue. Confira alguns deles:

Jules Vandystadt

Diretor musical e arranjador de mão cheia, Jules é daqueles artistas completos: canta lindamente, tem um talento inegável e é apaixonado pela natureza. Também se dedica a projetos sociais com crianças — o pacote todo.

Marden Ferrari

Médico e católico fervoroso, Marden é daqueles que unem fé e ciência. Sempre presente em eventos religiosos e com postura discreta, é figura respeitada entre os católicos praticantes.

Márcio Oliveira

Maquiador renomado e com fé declarada, Márcio já apareceu no feed com o próprio padre. Também marca presença em ações da Havan,mostrando que transita entre o altar e o mercado.

Bruno Faglioni

Cantor e compositor, Bruno aparece nos reels com o Frei Gilson, inclusive na famosa “oração contra o comunismo”, feita às vésperas dos atos de 8 de janeiro. Um perfil devoto e musical — com opiniões fortes.

Vittor Sanches

Veterinário e, segundo algumas fontes, um dos envolvidos na polêmica da Havanna. Além de cuidar dos bichinhos, também parece estar próximo dos bastidores do padre.

Lucas Henrique Viza Amorim

Mais um médico na lista (o padre leva saúde a sério, viu?). Lucas tem um perfil elegante e discreto — e, ao que tudo indica, amizade sólida com o sacerdote.

Rodrigo Godoy

Personal trainer sarado, presença marcante nas redes e… com perfil no OnlyFans. Sim, ele mesmo. Beleza, músculos e uma boa dose de polêmica compõem o combo do bonitão fitness.

Rafael Maia

Pianista e parceiro musical de longa data do padre. As fotos dos dois viajando juntos pelo mundo evocam uma estética à la Gugu e Thiago Salvático. Amizade afinada em todos os sentidos.

Eduardo Khoury

Dentista respeitado, tem o perfil fechado — o que só aumenta o mistério. Mas o padre segue, então confiamos que o sorriso ali é impecável.

Leonardo Rodrigues

Atleta e criador de conteúdo lifestyle, Leonardo aparece divulgando shows do padre nos stories e, segundo rumores, é ele — e não Vittor — o verdadeiro companheiro na visita à polêmica loja de doces.