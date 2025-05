Abaixo-assinado contra Virginia na Grande Rio ganha apoio de famosa

O mundo do samba ficou em polvorosa, na semana passada, com a notícia de que Virginia Fonseca substituiria Paolla Oliveira como Rainha de Bateria da Grande Rio. E entre os protestos, um ganhou destaque: o abaixo-assinado criado pela por Marcela Porto, a Mulher Abacaxi, contra a entrega do cargo.

E engana-se quem pensa que a caminhoneira está sozinha. Ela contou à coluna Fábia Oliveira, com exclusividade, que recebeu uma mensagem de apoio de ninguém menos do que Erika Januza, que ocupou o cargo na Viradouro até este ano e foi destronada recentemente.

Detalhes da mensagem

A autora do protesto chegou a dizer que já que era para chamar uma grande celebridade, deveria ser uma com história no samba. Após saber do documento virtual, a atriz mandou um direct parabenizando a influenciadora pela coragem de expor sua opinião.

“Querida, parabéns pela coragem de se pronunciar. Sucesso para você sempre”, escreveu ela no privado do Instagram.

O abaixo-assinado

Em entrevistas recentes, a Mulher Abacaxi falou sobre o abaixo-assinado: “Ela deveria ter bom senso e não aceitar. Nada contra. É linda, mas o que ela tem a ver com o samba?”, questionou, antes de completar:

“Carnaval não é só status e dinheiro. Que comece primeiro como musa ou em uma escola menor. Ou que passe a conhecer a comunidade e o mundo do samba. Quando tiver familiaridade, aí sim. Mas tem muita estrada aí. É um posto sério”, garantiu.

A influenciadora, que no último Carnaval desfilou como musa da Tradição e Rainha de Bateria da Chatuba de Mesquita, ambas no Rio de Janeiro, comentou quem deva ser Rainha da Grande Rio. “Uma menina na comunidade. Torço também que seja uma trans. Ou ainda uma grande estrela que tenha história com o samba, como Juliana Paes ou Erika Januza, mas Virginia jamais“, disparou.