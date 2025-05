Acre implanta novo projeto para agilizar atendimento de AVC e infarto com uso de tecnologia

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), deu início à implantação de um projeto que traz avanços no atendimento a emergências críticas, como o Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCi) e o Infarto Agudo do Miocárdio com Supra de ST (IAMCSST).

A iniciativa utiliza a tecnologia da plataforma digital Join, que conecta em tempo real as equipes das unidades de saúde com especialistas em neurologia e cardiologia, garantindo agilidade nos primeiros atendimentos, o que tem grande impacto na tentativa de salvar vidas e reduzir sequelas.

Batizado de “Projeto Conecta Coração e AVC Segundos Importam”, o modelo já está em fase de implantação na capital, Rio Branco, e a expectativa do governo é expandir para os demais municípios acreanos na próxima fase.

O diferencial está no suporte remoto e imediato dos especialistas, que acompanham os casos desde a entrada do paciente na unidade, orientando a condução clínica em tempo real, inclusive em regiões com menor estrutura hospitalar.

Segundo Samila Reis, responsável técnica da emergência clínica, o novo protocolo impactou o fluxo de atendimento nas unidades.

“Esse projeto está trazendo mais agilidade e segurança no atendimento de duas das principais emergências médicas. Com o suporte da plataforma Join, conseguimos atuar com rapidez e iniciar os tratamentos dentro do tempo ideal, o que evita sequelas neurológicas e isquêmicas graves, e em muitos casos, previne o óbito”, destacou.

No caso do AVC, o paciente com suspeita da condição é encaminhado diretamente para a tomografia assim que chega à unidade de saúde. A imagem é imediatamente analisada, com o suporte remoto da equipe de Neurologia pela Join.

Caso seja confirmado um AVC isquêmico, e o paciente esteja dentro da janela terapêutica de até 4 horas e 30 minutos após o início dos sintomas, é iniciada a trombólise imediata na Sala do AVC, com acompanhamento e orientação do neurologista de plantão.

Já para os pacientes com infarto com supra de ST, o fluxo também é acelerado: o diagnóstico é confirmado por eletrocardiograma e, imediatamente, a equipe de Cardiologia é acionada. Isso permite o início precoce da trombólise, quando indicada, ou o encaminhamento ágil à hemodinâmica para a realização de cateterismo.

Antes da implantação do projeto, o processo era mais lento e burocrático: o paciente era avaliado por um clínico, encaminhado à tomografia e, depois, aguardava a chegada de um especialista. Agora, com o uso da Join, todas as etapas são integradas e otimizadas, com decisões clínicas sendo tomadas em minutos, a partir de dados em tempo real.

Um dos primeiros beneficiados foi Sebastião, paciente atendido com o suporte da Join, que emocionou os profissionais ao relatar sua experiência e recuperação em vídeo divulgado recentemente.