Acre vai receber do Governo Federal R$ 24 milhões para fortalecer a agricultura familiar

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) anunciaram a aprovação de R$ 24 milhões para o projeto “Nosso Paneiro”, que visa fortalecer a agricultura familiar no Acre e promover alimentos saudáveis na merenda escolar. O investimento faz parte do Fundo Amazônia e marca o início de uma série de ações do BNDES na região.

O projeto “Nosso Paneiro” foi selecionado entre dez propostas na chamada pública Amazônia na Escola: Comida Saudável e Sustentável, que conta com a parceria dos ministérios do Desenvolvimento Agrário, do Desenvolvimento Social e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

A iniciativa busca integrar produção sustentável e consumo local, beneficiando comunidades indígenas, quilombolas, assentados, extrativistas, ribeirinhos e pequenos agricultores familiares. O projeto atuará fortalecendo a capacidade produtiva dessas populações e facilitando a aquisição dos alimentos nas escolas públicas municipais e estaduais do Acre, principalmente em áreas rurais e indígenas.

As escolas atendidas estão localizadas nos municípios de Capixaba, Xapuri, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Feijó e Tarauacá, abrangendo tanto redes municipais quanto indígenas.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou a importância do projeto para inclusão produtiva, segurança alimentar e desenvolvimento sustentável na região amazônica.A execução ficará a cargo da Associação SOS Amazônia, de Rio Branco, com apoio da Comissão Pró-Indígenas do Acre (CPI-Acre), que focará nas ações junto aos povos indígenas.

Entre os objetivos estão o aumento da comercialização dos produtos da agricultura familiar, a melhoria da alimentação escolar e o estímulo à participação de mulheres e jovens no Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).

O Fundo Amazônia, que já destinou R$ 236 milhões ao Acre desde 2010, tem papel fundamental no financiamento de ações de conservação e desenvolvimento sustentável na região. A ministra Marina Silva ressaltou o avanço e o ritmo acelerado das operações recentes do fundo.

Além do lançamento do “Nosso Paneiro”, o BNDES realizou em Rio Branco o evento BNDES Mais Perto de Você, para apresentar linhas de crédito e incentivar o desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas locais.