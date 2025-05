AFAC firma parceria com MIZA Education e garante cursos para crianças e adolescentes

A Associação Família Azul do Acre (AFAC) acaba de firmar uma importante parceria com a MIZA Education Centre, que irá beneficiar diretamente crianças e adolescentes atendidos pela instituição. A ação é resultado de uma emenda parlamentar destinada pelos deputados estaduais Nicolau Júnior e Tanízio Sá.

Segundo a presidente da AFAC, Heloneida Gama, a parceria permitirá a oferta de cursos gratuitos voltados para o desenvolvimento de habilidades tecnológicas e artísticas. “Através da emenda parlamentar do deputado Nicolau Júnior e do deputado Tanízio Sá, nós vamos beneficiar 20 crianças e adolescentes com curso de robótica e 7 com curso de desenho. E para isso, firmamos essa parceria com a escola MIZA Education”, afirmou Heloneida.

A iniciativa reforça o compromisso da AFAC com a inclusão e o estímulo ao aprendizado de crianças e jovens, sobretudo no que diz respeito à formação em áreas inovadoras como a tecnologia e as artes visuais. Já a MIZA Education entra como parceira técnica, oferecendo estrutura, professores especializados e metodologia de ensino adaptada para os participantes do projeto.

A parceria representa mais um passo na construção de oportunidades reais para o público atendido pela associação, promovendo autonomia, criatividade e inclusão digital por meio da educação.