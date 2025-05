Aldeia Mutum, do Povo Yawanawá, se prepara para sediar o primeiro evento coordenado pelas mulheres

O povo Yawanawá está em festa. A Aldeia Mutum, no Rio Gregório, localizada no município de Tarauacá, berço da tradição do povo, está se preparando para o maior evento com protagonismo feminino já realizado na região. Nomeado como “Transmissão de Conhecimento Cultural”, a atividade será realizada nesta terça-feira, 27, e foi toda pensada e coordenada pelas mulheres.

“A expectativa é que haja esse encontro com todas as Aldeias Yawanawá, com as mulheres lideranças que carregam essa responsabilidade de, além de mães, donas de casa, serem lideranças que participam das tomadas de decisões. É um momento para refletir internamente o papel das mulheres e como elas tem contribuído com o povo. O fortalecimento da cultura e da identidade”, destacou Nedina Yawanawá, diretora da Sepi.

O evento é um marco histórico e reunirá mulheres indígenas e lideranças de cerca de 17 aldeias Yawanawá. Os preparativos estão a todo vapor. Desde a manhã desta segunda-feira, 26, as mulheres estão se deslocando até a Aldeia Mutum, a fim de se prepararem para a atividade. Ainda nesta manhã, as principais lideranças locais e a Secretaria Extraordinária de Povos Indígenas (Sepi), reuniram-se para organizarem os últimos ajustes sobre a festividade e frisar a importância da comunidade participar desse momento. Além disso, as lideranças agradeceram a Sepi por participarem do evento.

“O governo do Estado, por meio da Secretaria de Povos Indígenas, recebeu a solicitação de apoio com muito carinho e respeito. A nossa presença é uma demonstração de apoio, valorização e reconhecimento às mulheres Yawanawás. O governador Gladson Camelí e a nossa secretária Francisca Arara tiveram essa sensibilidade”, frisou a diretora.

Vale ressaltar que o encontro dessas mulheres também representa um momento de reafirmação da cultura, da ancestralidade e da tradição, que na maioria das vezes é conduzida pelos homens, assim, nesse momento, as mulheres indígenas sentem a necessidade de fortalecer o seu papel na comunidade.

O Centro Awavãna, espaço em que será realizado o evento está sendo limpo e revitalizado. Os homens Yawanawá se reuniram para fazer a retirada de palhas que serão utilizadas na reforma e a extração de lenha para as fogueiras. Uma demonstração de união e apoio de toda a comunidade para a realização do encontro.