Alerta fofura: Filha caçula de Neymar, Helena, encanta internautas em novo vídeo

A filha caçula de Neymar, Helena, roubou a cena no Instagram na noite de segunda-feira (26/5). A mãe da pequena, a modelo e influenciadora Amanda Kimberlly, compartilhou um vídeo encantador da filha brincando em casa, que rapidamente conquistou elogios e mensagens carinhosas dos seguidores.

Nos stories, Helena aparece dando gargalhadas e se divertindo enquanto brinca no chão, transbordando fofura e espontaneidade.

Ainda no início da semana, Amanda mostrou um pouco da sua rotina e contou que foi até o Brás, na tradicional Rua 25 de Março, no centro de São Paulo, em busca de itens para decorar o próximo mesversário de Helena. Ao visitar uma loja bastante popular, ela brincou na legenda: “Sonho do consumidor”. Entre as compras, estavam os Labubus, bonequinhos que se tornaram uma verdadeira febre no Brasil e no exterior.

Helena nasceu em julho de 2024, fruto de um breve relacionamento entre Neymar e Amanda. Desde então, a influenciadora tem dividido com os seguidores momentos especiais do desenvolvimento da filha, como os primeiros passos e a adaptação ao novo lar. Recentemente, o jogador comprou uma casa para as duas no valor de R$5,5 milhões em um bairro nobre de São Paulo.