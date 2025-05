Após ter visto americano revogado, cantor mexicano adia show com ingressos esgotados

Julión Álvarez, cantor mexicano, de 42 anos, teve seu visto para entrar nos Estados Unidos revogado e precisou adiar o show, que estava marcado para o último fim de semana, no Texas. O evento já estava com os ingressos esgotados para a apresentação no AT&T Stadium.

Em um vídeo publicado no Instagram, o artista que já ganhou um Grammy Latino, contou que teve a situação do visto revogado um dia antes do show e lamentou: “Não é possível irmos aos Estados Unidos e cumprir a promessa que fizemos com todos vocês. É algo fora do nosso controle. Essa é a informação que tenho, e isso dói”.

No último mês artista lotou três shows no SoFi Stadium, na California.

A equipe do cantor informou que está negociando uma nova data para a apresentação com os ingressos ainda válidos, e que irão trabalhar para realizar o reembolso do valor das entradas. O Departamento dos Estados Unidos foi procurado pela imprensa local, mas se limitou a dizer que os registros são confidenciais e não poderiam comentar o caso de Álvarez.

“Peço desculpas a todos vocês. E, se Deus quiser, entraremos em contato para compartilhar mais informações”, finalizou o músico conhecido pelas canções “El Amor De Su Vida” e “Cero Empatía”.

Ainda neste ano, outros artistas mexicanos tiveram os vistos negados pelo país, durante o segundo governo de Trump, enquanto as autoridades buscam reduzir as imigrações. A banda “Los Alegres del Barranco”, também foram impedidos de entrar nos EUA, mesmo com turnê marcada, após exibirem uma imagem do chefe de um cartel mexicano, em Guadalajara.

Em abril, o Secretário de Estado Adjunto, Christopher Landau, confirmou o cancelamento dos vistos de trabalho e turismo pela “glorificação” do indivíduo. No entanto, a justificativa para a revogação de Julión ainda não foi divulgada.