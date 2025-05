Bairro Adalberto Aragão recebe 37ª UBS reformada da gestão de Tião Bocalom

A prefeitura de Rio Branco realizou, na manhã desta segunda-feira (26), a entrega da reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS), localizada no bairro Adalberto Aragão.

A UBS, batizada como Francisco Caetano da Silva, passou por atualizações não somente na sua estrutura, como também uma modernização de equipamentos. Ao todo, o investimento realizado foi de R$788.995,94 em uma área de aproximadamente 336 m².

Dentre as alterações realizadas com o investimento estão a demolição e retirada de estruturas antigas, execução de infraestrutura e superestrutura, renovação de cobertura, paredes, revestimentos, pisos, além disso foram revisadas e atualizadas as instalações elétricas e hidrossanitárias do local.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, esteve presente durante a entrega, e destacou a importância da entrega de um serviço humanizado para a população.

“Graças a Deus essa já é a trigésima sétima entregue, com licitação em andamento pra mais 20, queremos deixar todas as unidades reformadas, adequadas, pra entregar um serviço humanizado, tanto pro profissional quanto pra população”, enfatizou Bocalom.

Essa já é a 37ª unidade de saúde reformada e ampliada desde que o atual prefeito, Tião Bocalom, assumiu a cadeira máxima da capital acreana, das 61 existentes. Outras 20 já estão em processo licitatório.

O secretario de saúde do município, Rennan Biths, também se fez presente na reinauguração, e destacou os avanços na saúde básica do município.

“A unidade foi dimensionada para atender todo esse público da região do Adalberto Aragão, do Aviário, do Tropical, pra suprir a demanda dessa região, dessa população, desses bairros aqui do entorno”, destacou o secretário.

O presidente do bairro Adalberto Aragão, Vandré Bernardo, falou sobre a importância da reforma para a comunidade local.

” A nossa comunidade, a população está satisfeita, porque, afinal de contas, ganhamos uma nova unidade de saúde ampla, moderna. A nossa comunidade merece. E está no padrão, como a gente esperava. Graças a Deus. E hoje é só festa, é só comemorar e agradecer à prefeitura, porque vem fazendo um ótimo trabalho nessa gestão da prefeitura”, disse.