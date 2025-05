Bia Haddad sofre virada em estreia e é eliminada de Roland Garros

Despedida precoce de Bia Haddad no torneio de Roland Garros. Nesta terça-feira (27/5), Bia foi derrotada de virada em sua estreia no Grand Slam pela Hailey Baptiste, dos Estados Unidos, por 2 sets a 1. A brasileira saiu na frente, mas acabou sofrendo a virada e deu adeus ao sonho do título.

Leia também

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Bia Haddad venceu a americana Emma Navarro

Daniel Pockett/Getty Images 2 de 3

Brasileira avançou às semifinais do Aberto de Estrasburgo

Daniel Pockett/Getty Images 3 de 3

Duelo era válido pelo WTA 500 de Estrasburgo

Sarah Stier/Getty Images

Atual número 23 do ranking, Bia acabou sucumbindo para a número 70 e foi eliminada pelo segundo ano consecutivo em seu primeiro compromisso no torneio francês. Essa foi a terceira eliminação de Bia em sua partida de estreia em Roland Garros. Hailey venceu a partida com parciais de 4/6, 6/3 e 6/1.

Antes de entrar em quadra em Roland Garros, a brasileira foi eliminada na semifinal do WTA 500 de Estrasburgo, quando acabou sendo superada por Elena Rybakin. A brasileira não chegava a uma semifinal de WTA há oito meses.

O resultado é mais uma marca negativa na temporada de Bia. Em 2025, Bia Haddad maia soma seis vitórias e 16 derrotas. A brasileira chegou a somar nove derrotas seguidas, ficando três meses sem nenhum triunfo.