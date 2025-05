Bia Miranda revela conta de hospital após internação de Maysha na UTI

Bia Miranda revelou quanto custou manter Maysha na UTI de um hospital por três dias. Na imagem, além da conta do hospital, a influencer aproveitou para comentar sobre a situação e posou ao lado de Gato Preto, pai da bebê.

“25 mil três dias da Maysha na UTI. É manas, bora fazer dinheiro”, escreveu Bia Miranda. Na internet, muitas pessoas comentaram sobre o valor. “Tanto dinheiro e não tem plano de saúde?”, questionou uma pessoa. “Imagine pra quem é clt que não tem um plano de saúde. Difícil viu?”, disse outra. “Eu queria opinar, mas num compensa”, riu outra.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Bia Miranda mostra conta da UTI

2 de 4

Gato Preto revela causa de apneia de Maysha e atualiza quadro

Instagram/Reprodução 3 de 4

Bia Miranda atualizou quadro da filha, Maysha

4 de 4

Bia Miranda atualiza estado de saúde de Maysha e fala em alta

Instagram/Reprodução

Leia também

Bia Miranda comemorou o primeiro mês de Maysha no último domingo (25/5). A influenciadora ficou encantada após a incubadora da garotinha receber decoração de Branca de Neve. “Oh, mamãe, que lindo! Olha o que as titias colocaram para a princesa”, declarou.

Recentemente, Bia Miranda comentou sobre o estado de saúde da filha. “Estamos saindo aqui do hospital, vamos embora. A Maysha já está no bercinho, já está usando roupa. Tá com 1,900 kg, quase indo para 2 kg. Com 2,100 kg, ela já vai poder sair. Ela está vestindo a roupinha, gente… A roupinha está enorme nela! Tem que ficar colocando um grampo atrás”, declarou.

Apesar da situação, Maysha ainda não tem previsão de alta. Entretanto, Bia se mostrou animada com a evolução da pequena. “Eu posso estar maluca pensando desse jeito? Posso. Mas ela tá engordando tão rápido… Todo dia ela ganha cem gramas”, encerrou.