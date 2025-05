Bia Miranda revela quanto custou três dias de UTI da filha Maysha; valor surpreende

Bia Miranda abriu o jogo sobre os custos para manter a filha, Maysha, na UTI do hospital por três dias. A conta chegou a 25 mil reais, um valor que chamou a atenção dos seguidores da influencer. Ela mostrou o documento e comentou de forma leve sobre a situação, ao lado de Gato Preto, pai da bebê. “É manas, bora fazer dinheiro”, disse Bia.

Nas redes, a galera ficou surpresa com o valor alto. Teve gente perguntando se Bia não tinha plano de saúde e outros lembraram como é difícil para quem depende do sistema público ou não tem convênio.

Apesar do susto com a conta, Bia celebrou um momento especial: o primeiro mês da Maysha. A pequena ganhou uma decoração fofa de Branca de Neve na incubadora, e a mãe ficou toda orgulhosa mostrando a cena para os fãs.

A bebê tem mostrado sinais de melhora. Recentemente, Bia contou que Maysha já está no bercinho, usando roupinhas, e que está ganhando peso rápido, cerca de 100 gramas por dia! Ela pesa quase 2 kg e, quando chegar a 2,1 kg, poderá ter alta.

Saiba mais sobre Bia Miranda

Para quem não se recorda, Bia Miranda foi a vice-campeã de A Fazenda 14, na Record. A jovem de 21 anos ganhou notoriedade por um suposto envolvimento com o ex-jogador de futebol Adriano Imperador e pelas brigas públicas com a mãe, Jenny Miranda, com quem ela mantém relações cortadas.