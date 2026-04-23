Pai desmaia ao ver filha nascer em SC e vídeo viraliza

Pai viralizou hoje ao desmaiar no parto da filha em Criciúma

O nascimento da pequena Maria Vitória, em Criciúma (SC), teve um protagonista inesperado. Maicon Pedroso, o pai, roubou a cena ao desmaiar no exato momento do nascimento, às 08h24. O registro, feito pelas fotógrafas Patricia Vogel e Viviane Borges, viralizou nesta semana, provando que, às vezes, a emoção é forte demais para as pernas aguentarem.

O Momento do “Blecaute”

As fotógrafas, veteranas com mais de 1,5 mil partos no currículo, relataram que a situação foi rápida, mas hilária:

A Reação: Assim que a bebê nasceu, Maicon “apagou”. Uma enfermeira precisou segurá-lo rapidamente para evitar uma queda brusca.

O Socorro: Enquanto a mãe conhecia a filha, a equipe médica se dividia entre a alegria do nascimento e os primeiros socorros ao pai, que teve as pernas levantadas para melhorar a circulação.

Recuperação: O susto durou pouco. Maicon logo recobrou os sentidos e pôde aproveitar os primeiros minutos de vida da filha, embora sob o riso contido dos profissionais.

Fenômeno nas Redes Sociais

A publicação original na página da Matre Fotografia tornou-se um dos maiores virais de Santa Catarina em 2026:

Curtidas: Mais de 944 mil.

Visualizações: Superou a marca de 16 milhões até esta quarta-feira ( 22/04 ).

Comentários: A internet não perdoou. “Ainda bem que Deus colocou a mulher para parir”, escreveu uma internauta. Outro brincou: “Nascimento do bebê e renascimento do pai”.

Por que acontece?

Especialistas explicam que o desmaio de pais na sala de parto é mais comum do que se imagina. Conhecido tecnicamente como síncope vasovagal, o desmaio ocorre por uma queda súbita da pressão arterial e frequência cardíaca, desencadeada por estresse emocional intenso, visão de sangue ou até o ambiente fechado e quente do centro cirúrgico.

Maicon, que já tinha passado tranquilamente pelo nascimento da primeira filha, agora leva com bom humor o título de “pai mais famoso de SC” desta semana.