Candidatos já podem conferir resultado dos recursos de isenção do Enem 2025

Os candidatos que recorreram da negativa aos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 já podem conferir a decisão final do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A consulta deve ser feita na Página do Participante, mediante login com a conta Gov.br.

Também estão disponíveis os resultados dos recursos apresentados por candidatos isentos no Enem 2024 que tiveram suas justificativas de ausência reprovadas inicialmente. As decisões foram divulgadas na noite de quinta-feira (22) pelo Inep e pelo Ministério da Educação (MEC).

De acordo com o edital do exame, mesmo os candidatos que tiveram a isenção da taxa ou a justificativa de ausência aceitas deverão realizar a inscrição normalmente na Página do Participante. Já aqueles que tiveram os recursos negados em definitivo precisarão efetuar o pagamento da taxa para participar da edição de 2025.

Em publicação nas redes sociais, o ministro da Educação, Camilo Santana, informou que o edital completo do Enem 2025 será divulgado na noite desta sexta-feira (23), em edição extra do Diário Oficial da União. O documento trará o valor da taxa de inscrição e as formas de pagamento aceitas.

As inscrições para o Enem 2025 começam na próxima segunda-feira, 26 de maio, e seguem até as 23h59 do dia 6 de junho. O processo será realizado exclusivamente pela Página do Participante, utilizando CPF e senha cadastrados no portal Gov.br.

O MEC alerta que não há outros canais autorizados para realizar a inscrição ou cobrança da taxa. Qualquer tentativa fora da plataforma oficial é considerada fraude.

Uma novidade deste ano, segundo o ministro Camilo Santana, é que estudantes concluintes do ensino médio em escolas públicas terão a pré-inscrição feita automaticamente para o Enem 2025.