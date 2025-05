Carlinhos Maia é convocado para depor na CPI das Bets

Carlinhos Maia foi convocado para comparecer na CPI das Bets no Senado Federal. Após Virginia Fonseca e Rico Melquiades, o influenciador é mais um que será ouvido pela comissão. O pedido foi protocolado por Soraya Thronicke (Podemos-MS) na segunda e aprovado nesta quarta (21/5).

“Propõe-se a convocação do Sr. Luiz Carlos Ferreira dos Santos, conhecido como Carlinhos Maia, influenciador digital com expressiva audiência nas redes sociais, ultrapassando 34 milhões de seguidores, para prestar esclarecimentos sobre sua atuação na divulgação de plataformas de apostas online”, diz a justificativa do documento, assinado por Soraya.

O requerimento diz ainda que a oitiva seria essencial para compreender a relação do influenciador com os problemas de vício em apostas online.

“A convocação visa esclarecer o grau de responsabilidade assumido por influenciadores no processo de veiculação de publicidade relacionada a apostas, inclusive no que diz respeito à transparência das ações promocionais, à conformidade com a legislação vigente e à eventual indução de comportamento de risco financeiro por parte de seus seguidores”, conclui.

Ainda não há uma data fechada para a ida de Carlinhos à Brasília.