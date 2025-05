Carro invade autoposto em Sena Madureira e destrói bomba de gasolina; veja o vídeo

Imagens de um acidente envolvendo um automóvel modelo Uno, que invadiu um autoposto em Sena Madureira, município no interior do Acre, nesta quarta-feira (21), foram enviadas com exclusividades para o ContilNet.

Segundo informações preliminares, o veículo chegou a destruir uma bomba de gasolina e por pouco não atingiu os trabalhadores que abasteciam outro carro no local.

Até o momento não se tem informações sobre o estado do motorista, nem se a Polícia foi ao local para realizar o teste do bafômetro com o condutor.

Veja o vídeo: