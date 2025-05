Chá antioxidante reduz absorção de açúcar no sangue e melhora memória

Além de ser uma opção saudável e acessível, um chá natural tem ganhado destaque por seus benefícios no controle do açúcar no sangue e na proteção da saúde cerebral. Rico em compostos antioxidantes e anti-inflamatórios, ele contribui para a prevenção da diabetes tipo 2 — associada a fatores como sedentarismo, obesidade e má alimentação — e ainda favorece a qualidade de vida.

Diabetes é uma doença crônica que se caracteriza pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue

Diabetes tipo 1: o organismo perde a capacidade de metabolizar a glicose

Diabetes tipo 2: o organismo se torna resistente à insulina

Alimentação saudável é crucial para evitar diabetes

Um pico de glicemia é uma elevação dos níveis de açúcar no sangue que está fora da faixa considerada saudável

Evitar picos de glicose é importante para prevenir problemas de saúde, como diabetes tipo 2 e doenças cardíacas

O segredo está nas catequinas presentes na infusão, que ajudam a melhorar a sensibilidade à insulina e reduzem a absorção de glicose no intestino. Esses efeitos tornam o chá um aliado natural tanto na prevenção quanto no tratamento complementar de distúrbios metabólicos e neurológicos.

