Com obras avançadas, Viaduto Mamedio Bittar deve ser entregue em outubro; diz prefeitura

As obras do viaduto Mamedio Bittar, na Avenida Ceará, seguem avançando na capital acreana. De acordo com a prefeitura de Rio Branco, os serviços de construção da base já estão em fase de finalização.

De acordo com a prefeitura, a previsão para conclusão e entrega do viaduto é para o mês de outubro e tem investimento superior a R$ 24 milhões. A rampa de acesso à parte superior já foi concretada com um aterro de 5,25 metros de altura em andamento.

Ao todo, 27 pilares que sustentam a estrutura da construção, foram finalizados. Segundo o engenheiro Civil responsável pela obra, Gustavo Mateus, serão instaladas as vigas metálicas, que chegarão no próximo mês ao estado.

“O aterro é grande, e ainda vai pegar bastante barro. Depois dessa etapa, vamos seguir para a transição, a instalação das vigas metálicas e a construção da plataforma”, explicou.

Cerca de 45 trabalhadores estiveram envolvidos desde o início da obra, que faz parte de um plano da prefeitura para a melhoria da mobilidade urbana na região.

“Essa obra é fundamental para acabar com o congestionamento nos chamados “horários de picos” da nossa cidade. Não basta apenas ter engenharia de trânsito, é preciso encontrar alternativas reais para garantir maior fluidez no tráfego”, afirma Gustavo.