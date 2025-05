Concurso Aleac vai ter edital em 2026; confira comissão formada

Um concurso ALEAC deve ser aberto até 2026, conforme a expectativa do novo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, deputado estadual Nicolau Júnior (Progressistas).

Em entrevista concedida recentemente, ele afirmou que a comissão segue com os estudos para o novo edital, e que assim que for concluído os estudos, irão contratar a banca.

A previsão é de que o edital seja publicado só em 2026. A remuneração inicial para os aprovados pode chegar a até R$ 3 mil.

Concurso Aleac: situação atual

Histórico do concurso:

19 de maio de 2025 – Presidente revela edital até 2026

6 de fevereiro de 2025 – Presidente afirma novo edital em 2025

18 de dezembro de 2024 – Comissão formada

2 de fevereiro de 2023 – Presidente anuncia que realizará concurso

Concurso Aleac: remuneração e benefícios

Veja abaixo a tabela com a remuneração dos servidores conforme portal da transparência:

O servidor receberá o vencimento e os seguintes benefícios:

Adicional de titulação;

Sexta-parte do vencimento;

Auxílio-saúde;

Auxílio-bolsa de estudos;

Gratificações; e

Indenizações.

O adicional de titulação, incidente sobre o vencimento do servidor, será pago de forma não cumulativa aos detentores de títulos de mestrado ou doutorado, vinculados à respectiva área de atuação funcional, expedidos por instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), nos seguintes percentuais:

Mestrado – 15%

Doutorado – 20%

Aos servidores da categoria funcional de médico é devida a Gratificação de Incentivo à Atividade Médico-Ambulatorial (GIAMA), no percentual de 2 vezes o valor de referência inicial da tabela de vencimentos do Grupo Ocupacional de Nível Superior da ALEAC.

Aos servidores das categorias funcionais de Analista Legislativo e Técnico Legislativo – especialidade Taquígrafo, é devida a Gratificação de Atividade Taquigráfica, no percentual de um ponto oitenta e nove vezes o valor da referência inicial da tabela de vencimento do Grupo Operacional de Nível Superior da ALEAC.

Concurso Aleac: cargos e vagas

A relação de vagas ainda será definida.

Concurso Aleac: carreira

Atualmente, o quadro de servidores da Casa é composto por técnico legislativo, analista legislativo, consultor legislativo e médicos.

Constituem requisitos de escolaridade mínimos para ingresso nas categorias de:

Consultor Legislativo e Analista Legislativo , diploma de curso superior ou habilitação legal equivalente;

, diploma de curso superior ou habilitação legal equivalente; Técnico Legislativo , certificado de conclusão de curso de ensino médio;

, certificado de conclusão de curso de ensino médio; Auxiliar Legislativo, certificado de conclusão do ensino fundamental; e

certificado de conclusão do ensino fundamental; e Apoio Legislativo, certificado de conclusão do ensino fundamental.

Carga horária

A jornada de trabalho dos servidores da Assembleia Legislativa será de quarenta horas semanais, salvo quando a lei estabelecer duração diversa, facultada, a critério da Mesa Diretora, a compensação de horários.

A duração da jornada de trabalho para turnos ininterruptos será de seis horas, permitidas, no máximo, duas horas suplementares, exclusivamente para atender situações excepcionais e temporárias.

Resumo do concurso