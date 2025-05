Concurso PF Administrativo: Inscrições encerram nesta quarta-feira

As inscrições do concurso da Polícia Federal para cargos administrativos (concurso PF Administrativo) encerram nesta quarta-feira (21/5)! O certame oferta 192 vagas de níveis médio e superior, com salários iniciais de até R$ 11 mil.

Os interessados poderão se inscrever pelo site do Cebraspe, banca organizadora do concurso, até às 18h deste 21 de maio de 2025. Para homologar a candidatura será necessário efetuar o pagamento das taxas seguintes:

Nível médio: R$ 90,00

Nível superior: R$ 110,00

Vale lembrar que a taxa deve ser paga até o dia 23 de maio de 2025.

É importante destacar que serão admitidas, no máximo, duas solicitações de inscrição, sendo uma para cargo de nível superior e outra para o cargo de nível médio.

Além disso, na última terça-feira (20/5), o Cebraspe emitiu comunicado orientando os candidatos a realizarem a conferência e confirmação das inscrições já efetuadas.

As provas objetivas e discursiva serão aplicadas em todas as capitais, no dia 29 de junho de 2025, nos turnos seguintes:

Manhã: cargos de nível superior

Tarde: cargos de nível médio

Vale destacar que, a localidade de realização das provas não tem qualquer impacto na lotação dos candidatos aprovados!