Concurso PF: Agente é nível médio? 1.142 vagas; edital passa por tentativa de fraude

O edital do concurso PF (Polícia Federal) está publicado e golpistas criaram site falso para enganar os candidatos do certame!

O site criado pelos golpistas é o https://pf.concursofederal25.com/nivel/index.html, e expõe diversas mentiras como número errado de vagas, escolaridade errada, questões de múltipla escolha, grau de dificuldade, “Vale Cultura” etc.

Na ocasião, a página falsa mostra que serão ofertadas 1.142 vagas imediatas, sendo que serão somente 1.000 oportunidades para as carreiras policiais. Há também a inclusão de vagas para Agente Administrativo, cujas inscrições já encerraram.

Em relação aos cargos, é apresentado que os cargos de Agente e Escrivão da Polícia Federal exigem nível médio de formação, o que é mentira. Na verdade, os cargos exigem nível superior de formação em qualquer área.

Outro tópico apresentado no golpe é o tipo das questões. Ele mostra que serão 120 questões de múltipla escolha, sendo que, na verdade, serão de Certo ou Errado, padrão Cebraspe. Além disso, é possível conferir um item de “Grau de dificuldade da prova: Médio/Difícil”, e isso nunca será apresentado pela banca.

Quanto aos salários e benefícios, outra mentira mostrada pelos golpistas é a oferta de “Vale Cultura”, no valor de R$ 50,00. O suposto benefício não está contido no edital do concurso da PF.

As inscrições são realizadas somente no site do Cebraspe. Os candidatos devem denunciar o link falso por meio do Fala.br ou então diretamente no site da Polícia Federal.

Panorama do concurso PF

O concurso PF é organizado pelo Cebraspe e oferta 1.000 vagas de nível superior, segmentadas assim:

Agente de Polícia Federal: 630 vagas;

Escrivão de Polícia Federal: 160 vagas;

Delegado de Polícia Federal: 120 vagas;

Papiloscopista Policial Federal: 21 vagas;

Perito Criminal Federal Área 1: Contábil Financeira: 16 vagas; Área 2: Engenharia Elétrica/Eletrônica: 1 vaga; Área 3: Informática Forense: 24 vagas; Área 5: Geologia Forense: 5 vagas; Área 7: Engenharia Civil: 2 vagas; Área 11: Engenharia Cartográfica: 1 vaga; Área 12: Medicina Legal: 1 vaga; Área 16: Física Forense: 1 vaga; Área 17: Engenharia de Minas: 1 vaga; Área 19: Genética Forense: 1 vaga; Área 20: Engenharia Ambiental: 1 vaga; Área 21: Antropologia Forense: 1 vaga; Área 22: Meio Ambiente: 14 vagas.



Os aprovados receberão salários iniciais entre R$ 14.164,81 e R$ 26.800,00, além de benefícios.

As inscrições já estão abertas e deverão ser efetuadas no site da banca Cebraspe, até o dia 13 de junho de 2025. As taxas de participação possuem os seguintes valores:

Delegado e Perito Criminal Federal: R$ 250,00

Escrivão, Agente e Papiloscopista: R$ 180,00

As provas serão aplicadas em 27 de julho, nas capitais de todos os estados e no Distrito Federal.

Resumo