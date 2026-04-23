Prefeitura abre processo seletivo com salários de até R$ 11,5 mil

A seleção tem como objetivo reforçar o atendimento na rede municipal de saúde

A Prefeitura de Acrelândia abriu um novo processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais da área da saúde. Regido pelo edital nº 001/2026, o certame oferece 35 oportunidades, entre vagas imediatas e cadastro reserva, com salários que chegam a R$ 11.500,00.

A seleção tem como objetivo reforçar o atendimento na rede municipal de saúde diante de demandas consideradas de interesse público imediato. Os contratos terão validade inicial de 12 meses, podendo ser prorrogados por igual período.

Inscrições começam no dia 27

As inscrições serão realizadas de forma presencial e gratuita entre os dias 27 e 30 de abril de 2026, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Avenida Geraldo Barbosa, nº 556, no Centro de Acrelândia.

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O atendimento será feito nos horários das 7h às 12h e das 14h às 17h.

Para participar, os candidatos deverão apresentar ficha de inscrição preenchida, documentos pessoais, comprovante de residência, diploma de formação, registro no conselho profissional (quando exigido) e currículo com comprovação de títulos e experiência.

Vagas para nível superior

Todas as oportunidades são destinadas a candidatos com nível superior completo. As jornadas variam entre 20 e 40 horas semanais, conforme o cargo.

Confira as vagas:

Educador Físico – 1 vaga imediata + 4 cadastro reserva | 40h | R$ 2.500,00

Psicólogo – 1 vaga imediata + 4 cadastro reserva | 30h | R$ 3.090,00

Fisioterapeuta – 2 vagas imediatas + 4 cadastro reserva | 30h | R$ 2.500,00

Farmacêutico – cadastro reserva | 40h | R$ 3.000,00

Fonoaudiólogo – cadastro reserva | 30h | R$ 5.000,00

Médico clínico geral (saúde mental) – cadastro reserva | 20h | R$ 11.500,00

Pediatra – cadastro reserva | 20h | R$ 11.500,00

Nutricionista – cadastro reserva | 30h | R$ 3.000,00

Seleção será por análise curricular

O processo seletivo será realizado por análise curricular e avaliação de títulos, com caráter eliminatório e classificatório. A pontuação máxima será de 100 pontos, considerando formação acadêmica, experiência profissional e cursos de capacitação.

Entre os critérios avaliados estão:

Graduação, especialização, mestrado e doutorado;

Tempo de experiência comprovada;

Cursos de aperfeiçoamento na área.

Em caso de empate, terão prioridade candidatos com maior tempo de experiência, maior titulação acadêmica e idade mais elevada.

Cronograma

Após as inscrições, a análise documental será feita entre os dias 4 e 8 de maio. O resultado preliminar está previsto para 11 de maio, com prazo para recursos nos dias 11 e 12. Já o resultado final deve ser divulgado em 14 de maio de 2026.

O edital completo está disponível nos canais oficiais da Prefeitura de Acrelândia.