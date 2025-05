Concurso PF: saiba o que estudar para Papiloscopista

As inscrições do concurso PF (Polícia Federal) estão abertas e uma dúvida comum entre os concurseiros é em relação ao conteúdo programático de Papiloscopista!

São ofertadas 1.000 vagas para as carreiras de Agente, Perito Criminal, Escrivão, Papiloscopista e Delegado. O salário inicial é de até R$ 26,8 mil.

As oportunidades são distribuídas da seguinte maneira:

Agente de Polícia Federal: 630 vagas;

Escrivão de Polícia Federal: 160 vagas;

Delegado de Polícia Federal: 120 vagas;

Papiloscopista Policial Federal: 21 vagas;

Perito Criminal Federal Área 1: Contábil Financeira: 16 vagas; Área 2: Engenharia Elétrica/Eletrônica: 1 vaga; Área 3: Informática Forense: 24 vagas; Área 5: Geologia Forense: 5 vagas; Área 7: Engenharia Civil: 2 vagas; Área 11: Engenharia Cartográfica: 1 vaga; Área 12: Medicina Legal: 1 vaga; Área 16: Física Forense: 1 vaga; Área 17: Engenharia de Minas: 1 vaga; Área 19: Genética Forense: 1 vaga; Área 20: Engenharia Ambiental: 1 vaga; Área 21: Antropologia Forense: 1 vaga; Área 22: Meio Ambiente: 14 vagas.



Os interessados poderão se inscrever pelo site do Cebraspe, banca organizadora do certame, a partir das 10h deste 26 de maio. O prazo será encerrado às 18h do dia 13 de junho de 2025. Para homologar a candidatura, é necessário efetuar o pagamento das seguintes taxas:

Delegado e Perito Criminal Federal: R$ 250,00

Escrivão, Agente e Papiloscopista: R$ 180,00

As provas serão realizadas nas capitais de todos os estados e no Distrito Federal, no dia 27 de julho. Veja, nesta matéria, todos os detalhes sobre o conteúdo programático do concurso PF para Papiloscopista!

O que estudar para Papiloscopista do concurso PF?

Os candidatos do concurso PF para Papiloscopista deverão se atentar aos seguintes conteúdos:

BLOCO I

LÍNGUA PORTUGUESA

Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados Reconhecimento de tipos e gêneros textuais Domínio da ortografia oficial Domínio dos mecanismos de coesão textual

4.1 Elementos de referenciação, substituição, repetição, conectores e outros elementos de sequenciação textual

4.2 Emprego de tempos e modos verbais Domínio da estrutura morfossintática do período

5.1 Emprego das classes de palavras

5.2 Coordenação e subordinação entre orações

5.3 Emprego de pontuação, concordância e regência

5.4 Uso do sinal indicativo de crase

5.5 Colocação dos pronomes átonos Reescrita de frases e parágrafos

6.1 Significação e substituição de palavras

6.2 Reorganização estrutural de orações

6.3 Reescrita conforme gênero e formalidade Correspondência oficial (Manual de Redação da Presidência)

7.1 Aspectos gerais e finalidades

7.2 Adequação de linguagem e formato

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO

Organização administrativa

1.1 Centralização, descentralização, concentração e desconcentração

1.2 Administração direta e indireta

1.3 Autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista Ato administrativo

2.1 Conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies Agentes públicos

3.1 Lei nº 8.112/1990, CF/88 e doutrina

3.2 Conceitos: cargo, emprego, função pública Poderes administrativos: hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia Licitação: princípios, hipóteses de contratação direta, modalidades, tipos e procedimentos Controle da Administração Pública

6.1 Administrativo, judicial e legislativo Responsabilidade civil do Estado

7.1 Ato comissivo e omissivo

7.2 Requisitos, causas excludentes e atenuantes Regime jurídico-administrativo e princípios da Administração

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

Direitos e garantias fundamentais Poder Executivo Defesa do Estado e das instituições democráticas Ordem social

NOÇÕES DE DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL

Princípios básicos Aplicação da lei penal no tempo, espaço, territorialidade Fato típico, ilicitude e causas excludentes Crimes: contra pessoa, patrimônio, fé pública e Administração Pública Inquérito policial: natureza, finalidade, formas, garantias Prova: requisitos, tipos, nulidades Prisão em flagrante

DIREITOS HUMANOS

Constituição Federal de 1988 Sistema internacional Convenções e tratados:

– Genocídio

– Refugiados

– Discriminação racial e contra a mulher

– Tortura

– Desaparecimento forçado Regras mínimas da ONU Uso da força: Lei nº 13.060/2014 e Decreto nº 12.341/2024

LEGISLAÇÃO ESPECIAL

Estatuto da Segurança Privada – Lei 14.967/2024 Lei nº 10.357/2001 – Produtos químicos Lei nº 13.445/2017 – Migração Lei nº 11.343/2006 – Tráfico de drogas Lei nº 9.455/1997 – Tortura Lei nº 8.069/1990 – ECA Lei nº 10.826/2003 – Armas de fogo Lei nº 9.605/1998 – Infrações ambientais Lei nº 10.446/2002 – Crimes de repercussão Lei nº 13.444/2017 – Identificação Civil Nacional Lei nº 14.534/2023 – CPF como nº de identificação Lei nº 7.116/1983 e Decreto nº 10.977/2022 – Carteira de identidade Decreto nº 11.797/2023 – Identificação do cidadão Lei nº 9.545/1997 – Número único de identidade Decreto nº 11.491/2023 – Crime Cibernético

ESTATÍSTICA

Estatística descritiva e análise exploratória de dados

– Gráficos, diagramas, tabelas

– Medidas descritivas: posição, dispersão, assimetria e curtose Probabilidade

2.1 Probabilidade e probabilidade condicional

2.2 Conceitos básicos

2.3 Cálculo de probabilidades condicionais

2.4 Definições básicas e axiomas

2.5 Independência

2.6 Variáveis aleatórias: discretas e contínuas

2.7 Distribuições de probabilidades

2.8 Funções de probabilidade

2.9 Função densidade de probabilidade

2.10 Esperança e momentos

2.11 Distribuições especiais

2.12 Distribuições condicionais

2.13 Transformações de variáveis

2.14 Leis dos grandes números

2.15 Teorema central do limite

2.16 Amostras aleatórias

2.17 Distribuições amostrais

2.18 Independência de eventos, Regra de Bayes e Teorema da Probabilidade Total

2.19 Conceito de independência

2.20 Aplicação da regra de Bayes

2.21 Uso do teorema da probabilidade total

2.21.1 Variáveis aleatórias: definição e exemplos

2.21.2 Função de probabilidade (discretas) e densidade (contínuas)

2.22 Principais distribuições:

– Uniforme

– Bernoulli

– Binomial

– Normal

2.23 Medidas de tendência central

– Média (aritmética, ponderada, geométrica e harmônica)

– Mediana

– Moda

2.24 Medidas de dispersão

– Amplitude

– Variância

– Desvio padrão

– Coeficiente de variação

2.25 Coeficiente de Correlação de Pearson

– Conceito e cálculo

2.26 Teorema Central do Limite

– Importância para a distribuição amostral da média

2.27 Regra Empírica (Três Sigma)

– Dispersão na distribuição normal

2.28 Técnicas de amostragem

2.29 Amostragem: simples, estratificada, sistemática, por conglomerados

2.29.1 Determinação do tamanho amostral Inferência estatística

3.1 Estimação pontual

– Métodos, propriedades, suficiência

3.2 Estimação intervalar

– Intervalos de confiança e de credibilidade

3.3 Testes de hipóteses

– Hipóteses simples e compostas, níveis de significância, potência do teste

– Teste t de Student, teste qui-quadrado Regressão linear

4.1 Mínimos quadrados, máxima verossimilhança

4.2 Modelos

4.3 Inferência sobre parâmetros

4.4 Análise de variância

4.5 Análise de resíduos Técnicas de amostragem

5.1 Tamanho amostral

RACIOCÍNIO LÓGICO

Estruturas lógicas Lógica de argumentação

– Analogias, inferências, deduções e conclusões Lógica sentencial (proposicional)

3.1 Proposições simples e compostas

3.2 Tabelas verdade

3.3 Equivalências

3.4 Leis de Morgan

3.5 Diagramas lógicos Lógica de primeira ordem Princípios de contagem e probabilidade Operações com conjuntos Problemas envolvendo raciocínio aritmético, geométrico e matricial

BLOCO II – Concurso PF

INFORMÁTICA

Internet e intranet Tecnologias, ferramentas e aplicativos

2.1 Navegadores, e-mails, fóruns, redes sociais, buscadores

2.2 Sistemas operacionais: Linux e Windows

2.3 Acesso remoto, transferência de arquivos, multimídia

2.4 Edição de textos, planilhas e apresentações (Office e LibreOffice) Redes de computadores

3.1 Endereçamento IPV4 e IPV6 Segurança da informação

4.1 Vírus, worms, pragas virtuais

4.2 Aplicativos de segurança (antivírus, firewall, anti-spyware) Computação em nuvem Teoria Geral de Sistemas

6.1 Camadas de aplicação, processos, frontend, backend Sistemas de informação

7.1 Fases e etapas: requisitos, testes, homologação, produção, suporte Teoria da informação

8.1 Dados, representação, conhecimento, segurança Banco de dados

9.1 Conceitos, documentação, prototipação

9.2 Modelagem conceitual

9.3 Dados estruturados e não estruturados

9.4 Relacionais: chaves, relacionamentos

9.5 Mineração de dados, aprendizado de máquina

9.6 Big data Redes de comunicação

10.1 Fundamentos e camadas

10.2 Transmissão de dados Tipos de redes: LAN, MAN, WAN

11.1 Topologias, protocolos, modelos OSI/ISO e TCP/IP Programação: Python e R Metadados de arquivos Intercâmbio biométrico: NIST, XML, JSON Testes de acurácia do NIST.GOV

15.1 FPIR e FNIR Inteligência Artificial

16.1 Machine Learning

16.2 Ferramentas: Copilot, ChatGPT, META Operação remota e colaboração online

17.1 Teams, segurança, criptografia (MD5, SHA, assinatura digital) Conceitos de redes e segurança

– VPN, SSL/TLS, protocolos (Ethernet, TCP, UDP, etc.) Computação em nuvem

– IaaS, PaaS, SaaS Segurança da informação

– Malware, MFA, controle de acesso Dados:

21.1 SQL, DataWarehouse, DataLake, DataMesh Análise de dados Programação e interoperabilidade

– Python, API, ETL/ELT

BLOCO III

BIOLOGIA

Citologia

– Estrutura celular, divisão celular, citoesqueleto Bioquímica

– Metabolismo, energia, enzimas, proteínas Embriologia

– Gametogênese, desenvolvimento embrionário humano Genética

– Leis de Mendel, herança, cromossomos sexuais, doenças genéticas Evolução dos processos de identificação humana

– Morfologia, Antropometria (Bertillon), Datiloscopia (Vucetich) Histologia epitelial

– Tipos, funções, glândulas, revestimento corporal

FÍSICA

Oscilações e ondas Eletricidade

– Carga, campo, corrente, resistores, capacitores, circuitos Óptica

– Reflexão, refração, polarização, interferência Espectroscopias

– Absorção e emissão molecular (fluorescência)

QUÍMICA

Classificação dos materiais Teoria atômico-molecular Tabela periódica Radioatividade Ligações químicas Misturas, soluções, propriedades coligativas Separação de misturas Funções inorgânicas Gases Propriedades dos sólidos Estequiometria Termoquímica Cinética química Equilíbrio químico Eletroquímica Química orgânica: estrutura, nomenclatura, propriedades

