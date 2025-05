Concurso Sefin RO: edital é previsto no Plano Estratégico

A realização de um novo concurso Sefin RO (Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia) está nos Plano Estratégico para o biênio 2025/2026!

De acordo com a portaria divulgada no Diário Oficial do Estado, nesta terça-feira (20/5), estão designados servidores servidores para atuarem na execução do Plano Estratégico 2025-2026. O documento expõe que eles deverão realizar as seguintes atividades para o novo certame:

Definir plano de trabalho para realizar concurso – Fernando Sávio Afonso Pessoa

Preparar a instrução processual para realização do concurso – Fernando Sávio Afonso Pessoa

Elaborar documentos para contratação da banca (DFD, ETP e Termo de Referência) – Antonio Carlos Alencar do Nascimento

Providenciar o quadro de necessidade das vagas em razão da disponibilidade orçamentária – Antonio Carlos Alencar do Nascimento

Indicação dos servidores que irão compor a Comissão do Concurso – Antonio Carlos Alencar do Nascimento

Validar os requisitos apresentados pela Comissão – Luís Fernando Pereira da Silva

Licitar e Contratar banca para realizar concurso – Douglas Carreiro da Hora

Realizar concurso público – Antonio Carlos Alencar do Nascimento

Confira a portaria que indica a realização de um novo concurso Sefin RO na íntegra!

Em maio de 2024, o Plano Estratégico 2024-2025 indicava a realização de um novo concurso para o órgão, que seria destinado a área de Tecnologia da Informação (T.I). Na ocasião, o objetivo era a construção de bases para a Sefin Digital.

No entanto, o processo acabou não avançando. Agora, a Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO), aprovou um projeto de Lei que acrescenta T.I como uma das formações de requisito para Analista e Auditor. Ela aguarda a sanção.

Atualmente, as carreiras exigem as seguintes formação:

Contabilidade

Administração

Direito

Economia