Concurso TCU: confira o cronograma e não perca os prazos

concurso TCU (Tribunal de Contas da União) já está aberto e os interessados nesta oportunidade devem ficar atentos ao cronograma do certame para não perder prazos importantes.

O edital oferta 40 vagas imediatas, além de 20 oportunidades em cadastro reserva, para Técnico Federal de Controle Externo. O cargo exige apenas nível médio de formação e oferece salário inicial de R$ 15.128,26, além de diversos benefícios. Saiba detalhes da remuneração!

As inscrições poderão ser realizadas no site da banca Cebraspe, mediante pagamento de taxa de participação no valor de R$ 70,00. As provas serão aplicadas no mês de agosto.

Cronograma do concurso TCU

Conforme edital de abertura, os candidatos ao concurso TCU deverão ficar atentos as principais datas do cronograma:

Período de solicitação de isenção de taxa de inscrição: 30 de maio a 3 de junho;

Período de inscrição: 30 de maio a 17 de junho;

Data final para pagamento da taxa: 20 de junho;

Provas objetivas e discursiva: 3 de agosto;

Gabaritos preliminares: 5 a 7 de agosto;

Prazo para recursos: 6 e 7 de agosto;

Resultado final das provas objetivas e provisório da discursiva: 29 de agosto de 2025.

Confira o cronograma completo divulgado pela banca Cebraspe!

