Concurso: veja a lista dos 50 novos escriturários convocados pelo BRB

O Banco de Brasília (BRB) divulgou a lista dos 50 candidatos aprovados no concurso público para escriturário.

Os nomes foram publicados no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (27/5).

Veja os nomes:

1) HENRIQUE DE MELO POMINI, 0299112490;

2) ANDERSON RODRIGUES GOULART, 0299105972;

3) GUSTAVO AZEVEDO SILVA KAISER CABRAL, 0299173905;

4) GABRIELA OLIVEIRA PILATTI RAUPP, 0299155108;

5) FABIANO LIMA AMORIM, 0299155587;

6) LUIS HENRIQUE AKIO SUZUKI MIRANDA, 0299138936;

7) JUAN VALDARES BITTAR, 0299126076;

8) GUILHERME MARINHO EGLEM DE OLIVEIRA, 0299113024;

9) RAFAEL SILVA BESERRA, 0299140231;

10) ANA VICTORIA DUTRA RAMOS DE OLIVEIRA, 0299112355;

11) LETICIA CELESTINO GOMES, 0299111745;

12) MARCELLO SOARES SANTOS, 0299147526;

13) LARISSA MACIEL LIMA, 0299177614;

14) SUELEN DAYANE MOTA PINHEIRO, 0299175543;

15) GUSTAVO BARROSO VASCONCELOS, 0299101857;

16) CINTIA DALLPOSSO, 0299131780;

17) TULIO VAZ ZANONE, 0299158372;

18) ISABEL LINHARES DE SOUSA, 0299107962;

19) ALBERT IGLESIA CORREA DOS SANTOS JUNIOR, 0299125642;

20) LUIGY DE OLIVEIRA PEREIRA, 0299100550;

21) ISLENO DE OLIVEIRA DE ARAUJO, 0299184629;

22) MICHEL SILVA SANTOS, 0299191046;

23) BRUNA ROBERTA RIBEIRO BRUM, 0299105405;

24) MARIA LUIZA VIEIRA ELESBAO, 0299165524;

25) LUCAS DA SILVA COSTA, 0299122137;

26) MARCUS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, 0299138190;

27) MAYRINK PAULINO RIBEIRO NETO, 0299110033;

28) RODRIGO TANAKA SANTOS, 0299139444;

29) HUDSON RENATO PEREIRA LOPES, 0299116971;

30) FELIPE LIMA DUARTE, 0299105510;

31) EDILSON RAIMUNDO BASTOS JUNIOR, 0299113727;

32) GESSICA PACHECO CASANOVA, 0299117746;

33) RAFAEL SALLES BARBOSA, 0299105834;

34) FILIPE VIEIRA DA SILVA VIANA, 0299150828;

35) IGOR SARNO GUIMARAES DA SILVA, 0299108702;

36) RAFAEL SALDANHA CUSTODIO, 0299101257;

37) FLAVIO SOARES DA SILVA, 0299173691;

38) ELIDA AMBROSIO SILVEIRA, 0299177840;

39) CRISTIANE CABRAL DOS SANTOS, 0299173918;

40) THIAGO ALEXANDRE FILADELPHO DE ALBUQUERQUE, 0299172430;

41) GUSTAVO ALVES RIBEIRO DE CASTRO, 0299118202;

42) TEOBALDO BARBOSA LIMA NETO, 0299132609;

43) LUIZ FELLIPE GUIMARAES ALVES, 0299146190;

44) GABRIEL ATANASIO DOS SANTOS CHIANCA, 0299123889;

45) PEDRO EUGENIO ALVES RODRIGUES, 0299166647;

46) GUILHERME VALOIS RODRIGUES, 0299129966;

47) LUCAS CARDOSO DOS SANTOS, 0299103697;

48) HUGO ALVES MARIANO, 0299103426;

49) GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA MAGALHAES, 0299106681;

50) CELINE MONTEIRO GIL, 0299105844.

Conforme antecipou a Coluna Grande Angular, inicialmente, o certame previa 300 vagas. Com as novas contratações, o BRB ultrapassou a quantidade e iniciou o chamamento do cadastro reserva.

O cargo de escriturário tem salário de R$ 4,4 mil, auxílio-alimentação e vale-refeição de R$ 2,3 mil e auxílio-creche de R$ 659. A jornada é de seis horas por dia, ou seja, são 30 horas semanais.

Sede do BRB, em Brasília

Paulo Henrique Costa, presidente do BRB

Agência do BRB

O BRB contratou 1,3 mil novos empregados desde 2019, por meio de seis concursos. A instituição possui, atualmente, 9 milhões de clientes no país.

“O BRB se transformou e se consolidou como uma instituição moderna, inovadora e próxima dos seus clientes. O novo time de escriturários chega para contribuir para o fortalecimento da nossa estrutura, para a inovação e para a criação de experiências únicas para todos os nossos públicos”, afirmou o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.