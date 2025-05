Concursos Acre 2025 com salários até R$ 34 mil; acompanhe tudo aqui

Os concursos Acre estão a todo vapor! Há diversas oportunidades disponíveis nos municípios do estado, com remuneração que pode alcançar até R$ 34 mil.

Concursos Acre: edital publicado

Edital PF 2025

A Polícia Federal divulgou as informações do certame que oferta 1.000 vagas imediatas para os cargos de Agente, Escrivão, Perito, Papiloscopista e Delegado. Para escolha da lotação, serão disponibilizadas vagas, preferencialmente, nos estados da Amazônia Legal e em unidades localizadas na fronteira.

Concurso PF Polícia Federal Situação do concurso Edital publicado Banca organizadora Cebraspe Cargos Agente de Polícia, Escrivão, Delegado, Perito Criminal, Papiloscopista e Cargos Administrativos Escolaridade Nível superior Carreiras Policial Lotação Nacional Número de vagas 1.000 vagas Remuneração até R$ 26,8 mil Inscrições de 26/05/25 a 13/06/25 Taxa de inscrição de R$ 180,00 a R$ 250,00 Data da prova objetiva 27/07/25 Clique aqui para ver o edital completo da Policia federal

Concurso CRO AC

Organizado pela banca Quadrix o concurso público para ingresso no Conselho Regional de Odontologia do Acre oferta 390 vagas para nível médio, técnico e superior. Os salários iniciais variam entre R$ 1.684,78 e R$ 4.011,00.

Edital CRO AC Conselho Regional de Odontologia do Acre Situação atual edital publicado Banca organizadora Instituto Quadrix Cargos Diversos Escolaridade Nível médio, Técnico e Superior Carreiras Administrativa, Tecnologia da Informação, Jurídica, Contábil Lotação Acre Número de vagas 390 vagas Remuneração R$ 1.684,78 a R$ 4.011,00 Inscrições de 16/04 a 05/06/2025 Taxa de inscrição de R$ 62,00 a R$ 65,00 Data da prova objetiva 22/06/2025 Clique aqui para ver o edital CRO AC

Concursos Acre: banca em definição

Concurso UFAC

O concurso UFAC está com edital iminente! A Universidade Federal do Acre está com banca em definição e já disponibilizou o termo de referência e estudo técnico preliminar do seu próximo concurso público. Serão ofertadas 29 vagas de níveis técnico e superior.

Concurso UFAC Universidade Federal do Acre – UFAC Situação Atual banca em definição Banca organizadora a definir Cargos diversos Escolaridade níveis técnico e superior Carreiras Educação, TI, administrativa Lotação Acre Número de vagas 29 vagas Remuneração R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66 Clique aqui para ver o último edital UFAC

Concursos Acre: Comissão formada

Concurso Aleac

O concurso ALEAC para ingresso na Assembleia Legislativa do Estado do Acre formou comissão para a organização do novo concurso.

concurso ALEAC Assembleia Legislativa do Estado do Acre Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos técnico, analista legislativo, consultor e outros Escolaridade Níveis médio e/ou superior Carreiras Legislativa e outras Lotação Estado do Acre Número de vagas A definir Remuneração de R$ 1,3 mil a R$ 3,2 mil

Concurso TCE AC

O concurso TCE AC está com comissão formada para novo certame. O Tribunal de Contas do Estado do Acre publicou no Diário Oficial a comissão para estudo de viabilidade referente à realização de concurso para o cargo de Conselheiro-Substituto.

Concurso TCE AC Tribunal de Contas do Estado do Acre – TCE AC Situação atual comissão formada Banca organizadora a definir Cargos Conselheiro-Substituto Escolaridade nível superior Carreiras controle Lotação Acre – AC Número de vagas a definir Remuneração a definir

Concurso Rio Branco AC

O edital do Concurso Rio Branco AC pode sair em breve! Foi constituída comissão responsável pela coordenação da realização do próximo concurso público para provimento de cargos efetivos da instituição.

Concurso Rio Branco AC Câmara de Rio Branco AC Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Acre – AC Número de vagas 15 vagas Remuneração de R$ 1.325,25 a R$ 11.488,57 (de acordo com o último edital) Concursos Acre

Concurso CRM AC

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre está com comissão formada para o concurso público que irá compor o quadro de pessoal da autarquia.

Concurso CRM AC Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre Situação atual Comissão formada Banca organizadora a definir Cargos a definir Escolaridade Nível superior Carreira Administrativa Lotação Acre – AC Número de vagas a definir Remuneração até R$ 4.380,43

Concurso PGE AC

A Procuradoria-Geral do Estado do Acre pode publicar edital em breve. Os estudos já foram iniciados.

Concurso PGE AC Procuradoria-Geral do Estado do Acre Banca organizadora comissão formada Cargos técnico, analista e auxiliar Escolaridade níveis médio e superior Carreiras funções essenciais à justiça Lotação Acre – AC Número de vagas a definir Remuneração até R$ 6.239,03 Concursos Acre

Concursos Acre: Previstos

Concurso SEMSA Rio Branco AC

Novo Concurso SEMSA Rio Branco AC deve acontecer em breve! O Prefeito Municipal, Tião Bocalom, anunciou a realização de um novo certame para o provimento efetivo de vagas para a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco.

Concurso SEMSA Rio Branco AC Situação atual Anunciado Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras saúde Lotação Acre Número de vagas A definir Remuneração A definir

Concurso Polícia Civil AC

O concurso da Polícia Civil do Acre se aproxima! Em junho de 2024, o órgão informou ao Gran que fez a solicitação de vagas para o cargo de Perito Papiloscopista.

Concurso Polícia Civil AC Polícia Civil do Estado do Acre Situação do concurso Solicitado Banca organizadora A definir Cargos Perito Papiloscopista Escolaridade Nível superior Carreiras Policial e delegado Lotação Estado do Acre Número de vagas A definir Remuneração iniciais de R$ 3.007,78 a R$ 15.378,00

Concurso TJ AC Juiz

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre aprovou a proposta de resolução para abertura do concurso TJ AC Juiz.

