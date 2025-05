Congresso Nacional aprova nome de ex-prefeito Odilon Vitorino de Siqueira para Ponte sobre o Rio Tarauacá

O Congresso Nacional aprovou a redação final da Lei Nº 2.491/2023, que dá o nome de Odilon Vitorino de Siqueira à ponte localizada sobre o Rio Tarauacá, na rodovia BR-364. A iniciativa partiu do ex-deputado Major Rocha e foi concluída com relatoria do deputado Roberto Duarte.

A homenagem reconhece a trajetória de Odilon Vitorino, uma figura emblemática para o município de Tarauacá, no estado do Acre. Ao longo de quase cinco décadas, ele se destacou como seringalista e comerciante, contribuindo para o crescimento econômico da região.

Além da atuação no setor produtivo, Odilon teve papel relevante na política local. Iniciou sua carreira pública como vereador entre 1963 e 1967, período em que também ocupou a vice-presidência da Câmara Municipal. Mais tarde, foi eleito prefeito de Tarauacá, exercendo o cargo entre 1986 e 1989. Durante sua gestão, trabalhou pela consolidação da democracia e impulsionou o desenvolvimento do município.

A nova lei não apenas nomeia uma importante estrutura viária, mas também eterniza a contribuição de um cidadão que marcou a história política e social do Acre com dedicação e espírito público.