Cooperativismo em ação: Sicredi lança nova edição do Fundo Social em live especial

Com o lema “A gente acredita e você transforma”, a Sicredi Biomas realizará, hoje, segunda-feira, 19 de maio, a live de abertura do Fundo Social 2025. A transmissão será ao vivo, às 20h (horário de Brasília), no canal oficial da Sicredi Biomas no YouTube, e tem como objetivo apresentar o programa, esclarecer dúvidas e incentivar a participação de entidades da comunidade.

O Fundo Social é uma iniciativa que materializa o propósito do cooperativismo que é construir uma sociedade mais próspera. Por meio dele, a cooperativa destina parte dos resultados financeiros obtidos no ano anterior para apoiar projetos sociais desenvolvidos por entidades sem fins lucrativos. As iniciativas contempladas devem contribuir para o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida nas comunidades onde o Sicredi atua.

Durante a live, serão apresentados os critérios de seleção, o cronograma do edital, histórias de projetos já apoiados em edições anteriores e orientações sobre o processo de inscrição. A proposta é dialogar com as entidades e lideranças locais, promovendo a mobilização e o engajamento em ações que gerem impacto social positivo.

As inscrições para o Fundo Social já estão abertas. As entidades interessadas devem acessar o site Sicredi na Comunidade, disponível em sicredi.com.br/nacomunidade/fundosocial, digitar o CEP da localidade de atuação e consultar o regulamento completo.

Ao apoiar projetos com foco em educação, cidadania, cultura, saúde e inclusão, a Sicredi Biomas reforça seu compromisso com o desenvolvimento regional e com o fortalecimento das comunidades onde está presente. A live marca o início de mais um ciclo de transformação colaborativa, em que o cooperativismo impulsiona boas ideias a se tornarem grandes soluções, com o apoio direto de quem acredita no poder da união e na força da participação local.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 9 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.800 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

