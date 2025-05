Corpo do jornalista Jairo Carioca chega ao Acre nesta quinta para velório aberto ao público

O corpo do jornalista Jairo Carioca, encontrado morto na tarde de segunda-feira (19) em um hotel no Rio de Janeiro, onde cumpria agenda oficial pela Secretaria de Indústria, Tecnologia e Inovação do Acre, deve chegar a Rio Branco na noite desta quinta-feira (22), segundo informou a família.

Inicialmente prevista para quarta-feira (21), a chegada do corpo foi adiada e agora está confirmada para às 22h50 desta quinta-feira, no aeroporto de Rio Branco. De lá, o corpo será levado à funerária São João Batista, onde passará pelos preparativos para a cerimônia fúnebre.

O velório será realizado na Igreja do Alto Santo, localizada na comunidade fundada por Raimundo Irineu Serra, líder religioso que deu origem ao Santo Daime no Acre. A cerimônia será aberta ao público e deve se estender ao longo da noite e da madrugada de sexta-feira (23), proporcionando a familiares, amigos e admiradores a oportunidade de prestar as últimas homenagens ao jornalista.

O sepultamento está marcado para acontecer às 11h30 da manhã de sexta-feira, no cemitério da própria comunidade do Alto Santo. A família ressaltou que o horário do enterro poderá ser ajustado para garantir que todos que desejarem se despedir de Jairo tenham a chance de participar da cerimônia.